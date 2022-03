No podemos depender de lo que diga AMLO en la Mañanera: responde Samuel García

Nuevo León.- No se puede depender de lo que diga AMLO en Mañanera, expresó, de una u otra forma, el gobernador de Nuevo León Samuel García sobre las aseveraciones del presidente mexicano donde rechazaba el proyecto sobre el Río Pánuco.

Durante la firma del decreto para declarar santuario biológico a la Cueva de los Murciélagos, en Santiago, Nuevo León, Samuel García declaró contra lo que expresó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy que vemos nuestras presas a un 8 ó un 11 por ciento, no podemos depender de que la Federación o una mañanera nos diga sí o no", aseguró el gobernador de Nuevo León Samuel García sobre las expresiones de AMLO.

Leer más: Diputada del PRI pide 60 años de cárcel a funcionarios asesinos de periodistas

Cabe señalar que en la conferencia del pasado 04 de marzo del 2022, el presidente de México López Obrador fue cuestionado sobre el plan del gobernador Samuel García, sobre llevar agua a Nuevo León desde el Río Pánuco, un proyecto que había sido presentado en el pasado y que fue cancelado por los involucrados, gobernantes y pobladores.

“No, no, porque los estados —en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas— pero no quieren que se utilice el agua del Río Pánuco, de la Huasteca, no quieren, (…) viene, en efecto, desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que habían, Higa”, declaró AMLO sobre el proyecto que busca revivir Samuel García.

“Yo pienso que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua. Es una demanda sentida de la población de Nuevo León. Se había iniciado ya un proyecto para impulsar lo de la presa Libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua de la presa Libertad. Desde luego, es un proyecto que requiere recursos, nosotros vamos a ayudar, la federación va a ayudar, estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León”, añadió AMLO en su declaración sobre el proyecto del Río Pánuco.

“Llo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir, o sea, ya sería muy difícil; sólo para la polémica o para la publicidad, pero va a ser muy difícil, la gente de La Huasteca no va a permitir el que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León, y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior y el mismo gobierno del estado, los que estaban antes, aun siendo esta empresa muy influyente”, finalizó AMLO.

"Desde aquí lanzar un exhorto a que Nuevo León siga unido, siga luchando juntos".

García abordó brevemente el tema al dar un mensaje durante la firma oficial del decreto para declarar santuario biológico a la Cueva de los Murciélagos, en Santiago.

Con información de Reforma.