No podemos seguir subsidiando a empresas a costa de los mexicanos: Rocío Nahle sobre reforma eléctrica

México.- La titular de la Secretaría de Energía de México Rocío Nahle aseveró que no se puede seguir subsidiando a empresas a costa de los mexicanos, por ello, las modificaciones de la reforma eléctrica deben aplicarse.

Durante la conferencia que realizó Rocío Nahle en el 29 de enero del 2022 en el estado de Veracruz, acompañada por el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, defendió la reforma eléctrica de AMLO.

Además del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle García ha sido la funcionaria que ha salido más en defensa de la reforma eléctrica, entre otras cosas, pretender afianzar el 54% del mercado eléctrico en México para la Comisión Federal de Electricidad.

Esta reforma eléctrica ha causado una polémica inimaginable y por ello, AMLO ordenó que tanto la CFE como funcionarios federales realicen campañas de información sobre la iniciativa, la cual también pretende dar marcha atrás a la reforma eléctrica que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue aprobada en medio de acusaciones de corrupción.

Rocío Nahle explicó que de aprobarse la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podrá decidir a qué empresa particular le compra energía, cuándo y cuánto, y ya no se verá relegada como actualmente ocurre.

“Se determinó que el 54% como mínimo lo genere la Comisión Federal de Electricidad y el otro 46% los privados, en un mercado justo y competitivo entre ellos”, informó Rocío Nahle durante su conferencia en Veracruz.

Además, explicó que con la reforma eléctrica no se está corriendo a los empresarios de México, no se les van a expropiar las empresas y no se van a dañar las inversiones de estos.

“No se les está diciendo váyanse de aquí, no se les está diciendo te vamos a expropiar, no se les está diciendo tus inversiones hasta ahí llegaron, no, se les está diciendo en ese 46% compite, trabaja, y nos sirve, tanto a la CFE como a ellos, en un mercado justo”, aseguró la titular de la Secretaría de Energía de México.