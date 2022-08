No podía tomar decisiones sin García Luna: Sarkozy acusa a Calderón por caso Cassez-Vallarta

México.- El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, acusó al expresidente Felipe Calderón por su papel en el caso Cassez-Vallarta, donde presuntamente Genaro García Luna tenía más poder que él.

En el documental de Netflix "Cassez-Vallarta: Una novela criminal", Nicolas Zarkozy recordó el caso que casi provoca una ruptura en las relaciones diplomáticas entre México y Francia en la década pasada.

El expresidente francés aseguró que García Luna gozaba de más poder que Felipe Calderón durante aquel sexenio, pues sostiene que el panista no podía tomar decisiones sin su secretario de Seguridad en el caso Cassez-Vallarta.

"Sabemos que en este caso particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior (García Luna). Y su ministro, en este caso en particular, era más poderoso que el presidente", dice Sarkozy en el documental de Netflix.

Nicolas Sarkozy recordó que en un principio Calderón había accedido a que Florence Cassez cumpliera su condena en Francia, pero luego cambió de parecer y la dejó encarcelada en México como "botín político", en un proceso plagado de irregularidades.

"Lo que me di cuenta es que a él (Calderón) no le interesaba ni la justicia ni la menor sensibilidad por las víctimas; ni siquiera creo que su principal preocupación haya sido Florence Cassez; él quería un botín político", señaló el expresidente francés.

Por su parte, Calderón acusa al exmandatario francés de utilizar el caso de Florence Cassez como bandera personal con fines electorales, sin importarle si la francesa realmente era inocente o no.

Florence Cassez e Israel Vallarta fueron detenidos en 2005 por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), liderada por García Luna. Ambos fueron acusados de formar parte de la banda de secuestradores 'Los Zodiaco', en un proceso marcado por irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

El caso llegó hasta la Suprema Corte, que en 2011 se declaró incompetente para resolverlo, pero en 2013 fue retomado por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, ordenando la liberación de Cassez por las violaciones a su debido proceso. Mientras que Israel Vallarta sigue en prisión sin recibir una sentencia.

En el documental de Netflix titulado "Cassez-Vallarta: Una novela criminal", se reúnen testimonios de diversas personalidades sobre el polémico caso, como Calderón y Sarkozy, así como el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y la exministra Olga Sánchez Cordero, quienes promovieron la liberación de Florence Cassez.