No podríamos sacar adelante a México sin los empresarios: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que los empresarios son pieza fundamental para el desarrollo de México debido que promueven la creación de empleos, permitiendo el crecimiento económico de los ciudadanos.

AMLO indicó que su gobierno no está en contra de los ricos, pues reconoció que hay empresarios en México que se han hecho de su fortuna a base de trabajo y esfuerzo, mismo que les valía para beneficiar a otros con la generación de empleos.

"No estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene es malvado, hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto, además invierten, generan empleo, son fundamentales”, declaró.

En este sentido destacó el papel fundamental de las grandes empresas para emplear a miles de mexicanos que buscan ganarse la vida.

No podríamos sacar adelante al País sin la participación de los empresarios del sector privado. No se puede hacer todo con inversión pública, no alcanza", aseveró el jefe del Ejecutivo.