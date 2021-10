No puede ser refugio de torturadores: AMLO espera que Israel acepte extraditar a Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que Israel no puede er una nación que refugia a torturadores, luego de solicitar al país de Medio Oriente la extradición de Tomas Zerón de Lucio, acusado de tortura en las investigaciones del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

AMLO fue cuestionado durante su conferencia matutina sobre el estado de la carta que envió al Gobierno de Israel solicitando la facilitación para repatriar a Tomás Zerón a México, asegurando que aún está en proceso la petición.

Sin embargo hizo un llamado al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para atender el caso y aceptar la carta que él mismo envió para que Zerón de Lucio se presente ante la justicia mexicana por los cargos que se le imputan por la llamada “Verdad histórica”, investigación que se realizó durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los estudiantes normalista de Guerrero.

“Israel no puede ser refugio de torturadores, ningún país, pero menos Israel. Es un asunto de su historia, no se puede proteger a torturadores. No puede, lo comercial, lo mercantil, estar por encima de lo moral y de la memoria, entonces vamos a esperar”, mencionó AMLO sobre la solicitud.

Uno de los 100 compromisos de Andrés Manuel previo a llegar a presidencia de México, fue que, una vez en el cargo, comenzaría una nueva investigación para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¿Qué dice la carta?

El pasado 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel reveló el contenido de la carta que envió a Israel para la extradición de Tomás Zerón, la cual fue presentada por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.

En la misiva, explicó que Zerón operó una "colusión criminal" desde uno de los más altos niveles del orden federal cometiendo delitos el de tortura. Además, detalló que un juez lo imputó, a través de una orden de aprehensión ratificada por Interpol, pero este huyó hacia Israel en agosto de 2019.

"Con atención y el respeto que me merece la República de Israel y sus autoridades me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país", apuntó la carta.

Leer más: ¡Va ser una buena reunión! AMLO prevé acuerdo con Estados Unidos en cumbre de seguridad

El mandatario explicó también que se divulgarán este mismo viernes documentos vinculados al caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "No tenemos nada que ocultar", dijo.