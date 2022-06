No pueden probar que tengo vínculo con el narco porque no hay pruebas: AMLO

Ciudad de México.- El presidente AMLO volvió a retar a quienes lo han acusado de tener un vínculo con el crimen organizado de presentar las pruebas necesarias, asegurando que estas no existen porque no mantiene nexos con el narco.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, retomó las acusaciones que ha habido en su contra en los últimos meses, donde se le ha señalado por supuestamente mantener una relación con el narcotráfico.

Sin embargo, ha vuelto a pedir que se presenten las pruebas sobre las acusaciones que han hecho en su contra.

“Eso no existe en el gobierno, tan no existe que para atacarnos inventan, como un estudio de que empezaron a manejar de que el gobierno, yo, tenía vínculos con el crimen organizado, no pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios e ideales. No hay ninguna prueba", aseveró desde La Mañanera.

El presidente Andrés Manuel, incluso, indicó que l campaña en su contra, donde se le relaciona con el narco, podría venir desde el extranjero, pues incluso funcionarios estadunidenses han hecho declaraciones al respecto.

"Pero no hay ninguna prueba pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido y se puede probar. Una empresa es el estudio, un grupo hizo el estudio, hoy mismo, yo te doy los detalles para que se les entregue la información. Primero en las redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo, los voceros, de aquí pero también es posible que esto se maneje desde el extranjero", indicó.

“no somos iguales”

El jefe del Ejecutivo afirmó que la actual Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez no es igual que Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón y ahora preso en Estados Unidos por nexos con el crimen.

"Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornados a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera en las noticias, en todos los medios, no salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera, no fue nota", acusó.

"Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema defendiéndolo. Sí, cuando menos hay que reconocerles que dieron la cara. Pero otros, el mismo Calderón, no hablo, que ingratitud".