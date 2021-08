¡No puedo dejar que tomen al presidente como rehén! AMLO dijo que no entraría por la fuerza a dar la Mañanera en Chiapas

Chiapas.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dejaría que la investidura presidencial fuera rehén de nadie, al mismo tiempo que se encontraba rodeado de maestros y maestras de la CNTE que le impedían el paso al cuartel militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se realizaba la Mañanera sin él.

Como suele ocurrir de lunes a viernes, la conferencia Mañanera de este 27 de agosto comenzó minutos después de 07:00 horas, no obstante, el presidente mexicano López Obrador no se encontraba sobre el escenario.

Segundos después de que comenzara la transmisión en vivo, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón tomó el micrófono al mismo tiempo que recibía un mensaje de Jesús Ramírez. Tras ello, agradeció la presencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el estado y dio a conocer que el paso al cuartel militar había sido obstruido por maestros y maestras de la CNTE.

Este bloqueo por parte del magisterio, ocasionó que el presidente mexicano no pudiera llegar a encabezar la conferencia Mañanera, pues los maestros y maestras exigían un diálogo y solución inmediata a sus problemas; la reforma educativa y la reactivación de las cajas de ahorro.

Pasados alrededor de 45 minutos de la transmisión en vivo de la Mañanera, AMLO fue enlazada vía celular y retransmitido en la pantalla del escenario, donde dio a conocer la situación que le aquejaba.

"Me da gusto poder comunicarme con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta Mañanera, ya informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la Defensa, el general Sandoval, yo estaba a punto de llegar aquí, a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxtla, para participar en la reunión de 6 a 7 de seguridad, y luego informar al pueblo de México en la conferencia Mañanera, pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CNTE en Chiapas, nos impidieron la entrada", explicó AMLO sobre como ocurrió el bloqueo a su llegada.

"Bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir, porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie", aseveró AMLO encerrado en su camioneta y rodeado por múltiples personas.

"Hemos atendido a maestros y lo vamos a seguir atendiendo, he hablado más que las veces que lo he hecho con el SNTE, he hablado con la CNTE yo creo que en 10 u 8 ocasiones con cada uno de ellos, pero en el caso de Chiapas, pero en el caso de Chiapas, también de Michoacán, hay intereses creados en las dirigencias, esto no tiene que ver con las bases del magisterio", expuso el presidente mexicano López Obrador sobre los motivos detrás de los maestros y maestras de la CNTE en Chiapas.

"Lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a un grupo de interés creado, entonces decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, este, podría yo entrar, llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte, para que estos grupos que se hicieron no abusen, respeten", aseguró AMLO desde el interior de su camioneta en Tuxtla Gutiérrez.

"Esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido mejor dicho, porque luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos, yo no tengo nada de que avergonzarme, al contrario ayudamos a cancelar la reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no les maltrata, no es igual que antes, todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados, hemos avanzado en la pacificación de maestros, como nunca se están apoyando a estudiantes con becas", explicó el presidente de México.