¿No que no? Chumel Torres exhibe video de AMLO negando alianzas de Morena en 2017

México.- El youtuber Chumel Torres exhibió un video de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de convertirse en presidente, en el niega rotundamente que su partido, Morena, haría alianzas con partidos con los que hoy se apoya, como el Partido Verde (PVEM), el Partido Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza.

El video, que Chumel compartió la mañana de este jueves en su cuenta de Twitter, data del 11 de junio de 2017, cuando AMLO ya era presidente de Morena, el partido que él mismo fundó, y se preparaba para lanzarse por la candidatura por la presidencia para las elecciones de 2018.

Siempre siempre siempre hay un video", comentó el youtuber.

En las imágenes se observa al actual presidente de México despotricar contra partidos como el PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PES y Nueva Alianza, asegurando que Morena nunca se aliaría con ninguno de ellos.

No podemos marchar juntos con esos partidos. Me refiero, para ser claro y preciso, al PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza", aseveró el dirigente morenista.

Respecto a las alianzas, AMLO asegura que "el fin no justifica los medios", pues "no es ganar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole", con lo que da entender que no se justificaría bajo ninguna circunstancia el aliarse con esos partidos.

Ante una multitud enardecida que aplaude sus declaraciones, López Obrador afirma que se llevará la victoria en las elecciones de 2018 y eso sucedería sin traicionar sus principios, con la garantía de que Morena nunca daría la espalda a sus ideales.

Vaos a triunfar en 2018 anclados en nuestros principios, sin caer en la promiscuidad política. Morena nunca va a dejar sus principios, sus ideales", concluye.

Siempre siempre siempre hay un video.pic.twitter.com/JNzmQSboCn — Chumel Torres (@ChumelTorres) June 17, 2021

Las cuestionables alianzas de Morena

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año AMLO se registra como precandidato a la presidencia por el Partido Encuentro Social, a lo que argumentó que en el fondo, el PES y él no tienen diferencias políticas e ideológicas, aunque dicho partido siempre ha estado asociado a la derecha, grupos "pro-vida", etc.

Posteriormente, para el proceso electoral de 2018 se registró como candidato a la presidencia de la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo (PT).

A ello se suma la cuestionable alianza que el partido fundado por AMLO y PT concretan a finales de 2020 con el Partido Verde, un partido que ha representado todo lo contrario a los ideales que el actual presidente critica: oportunismo, abuso de poder, personajes ligados a actos de corrupción.

El video compartido con Chumel Torres evidencia las contradicciones del actual presidente de México, que pese a que negó que Morena forjaría alianzas con partidos de derecha, terminó por justificar el sumar esfuerzos con partidos a los que antes criticaba, como es el caso del PVEM, Nueva Alianza y PES.

