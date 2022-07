¿No que no tronabas pistolita?, dice Alito a Morena

México.- Luego que por tres ocasiones diputados de Morena no asistieron e impidieron los trabajos legislativos, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación, logró el quórum de la Junta Directiva para definir el orden del día de la próxima reunión del Pleno.

El diputado morenista Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Distrito 33 del Estado de México, se conectó a distancia y con ello se lograron los 8 integrantes de 15 de la Junta Directiva, con lo que hubo la mayoría para poder trabajar.

El presidente del PRI pudo aprobar el acta de la sesión anterior y la propuesta de orden del día con el listado de dictámenes que se presentarán para su aprobación, con lo cual podrá convocar al Pleno completo de la comisión en los próximos días.

"Y ya vieron que sí hubo quórum, ¿no que no tronabas pistolita?", dijo burlón el dirigente priista por lograr romper el boicot de los diputados de Morena, con uno de su propia bancada.

"Sí se pudo presidente", le dijo un diputado a distancia.

Moreno Cárdenas recordó que ayer los diputados de Morena, en un comunicado, adelantaron que hoy tampoco se presentarían en la Comisión de Gobernación y Población.

"Dijeron que no iban a venir y luego están en falta clara de no cumplir con su responsabilidad y hay legisladores, que lo vamos a decir, que no cumplieron con asistencias y el reglamento, y esta Comisión va a proceder", advirtió Moreno al concluir la sesión de la Junta Directiva, que duró solo 10 minutos.

"Como siempre, los de Morena y aliados están más preocupados por el tema electoral, que por gobernar, esto es de enorme responsabilidad".

El priista reconoció la participación de los diputados de las demás fracciones, de su partido y el de Morena que sí participaron en la sesión de la Junta Directiva

"Lo que estamos haciendo es trabajar por México", aseguró.

"Hubo uno de Morena que se conectó ¿cómo ves?, el diputado Onofre, como digo, ¿no que no tronaban pistolita?, ¿no que anunciaban ayer que no venían?".

Moreno dijo que hubo pláticas con los legisladores para que acudieran a la comisión.

"Lo que tiene que haber es responsabilidad por el País, no puede estar sujeto una comisión y el Congreso a capricho de nadie", afirmó.

Consideró que una vez más quedó evidenciado que diputados de Morena y aliados del PVEM y PT no quieren trabajar por México.

"Seguiremos al frente para construir diálogo, consenso, acuerdo", remarcó.

Informó que desde "ya" se va a aplicar el reglamento a los faltistas, como es la baja de la comisión.

Además de Onofre, los otros diputados secretarios de la Comisión que acudieron a la Junta Directiva de la Comisión fueron: Jorge Arturo Espadas Galván, Humberto Aguilar Coronado, y Jesús Fernando Morales, de PAN; Teresa Ochoa, de MC; y Francisco Javier Huacus Esquivel, de PRD.