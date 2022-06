No queremos a Alito Moreno por perdedor: militantes del PRI en Sonora

Ciudad. de México.- La crisis interna del PRI, desatada por los escándalos y las derrotas electorales alcanzó ayer el proceso interno para renovar la dirigencia de ese partido en Sonora, donde algunos militantes pidieron la destitución del líder nacional, Alejandro Moreno.

Durante un acto de campaña del aspirante a dirigir el Comité Directo Estatal (CDE), Onésimo Burrola, una militante se lanzó contra el dirigente del PRI, a quien se refirió como un perdedor.

-"No se haga guaje, lo que estoy diciendo es que si los que estamos aquí lo queremos (a Alito) para presidente del PRI nacional ¿si o no?", preguntó la mujer desde el micrófono.

-"¡No!", se escuchó gritar a un grupo de los militantes, que se dieron cita en el Municipio de Cajeme.

-"No, entonces que se vaya a la fregada, porque no lo queremos y nos estás escuchando tú, Onésimo, nos estás escuchando. El priismo de Sonora cuenta, aquí nació el PRI, en Sonora y no ha venido a abrir la boca, más que cuando nos hizo así con el dedo, cuando andábamos consiguiéndoles el voto, porque votamos por él, fue un simulacro, nomás, que le hicimos la bola de pendencieros, pero no lo queremos para presidente nacional del PRI, ¿por qué? por perdedor e impositivo.

-"No lo queremos al tal Alito, que se vaya mucho a la tiznada, pero ya no lo queremos, he dicho".

Burrola es considerado como un cuadro políticamente cercano al dirigente nacional del PRI, ya que fue líder del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en el estado, cuando Alito encabezó esa organización a nivel nacional.

El aspirante y su compañera de fórmula Iris Sánchez Chiu, han sido señalados como como los candidatos oficiales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Ambos compiten contra la fórmula integrada por Zaira Fernández Morales y Pascual Soto Espinosa, quienes ayer exigieron la destitución del delegado del CEN, Jorge Meade.

"Queremos solicitarle a Alejandro Moreno, presidente del CEN, que retire a Jorge Meade de Sonora. Los sonorenses no lo queremos, nos ha faltado el respeto. Aquí en Sonora hablamos derecho, de frente y no queremos a Jorge Meade", aseveró Soto.

"No queremos al coordinador de la campaña de la fórmula oficial porque está lastimando constantemente al priísmo. Hay falta de oficio, hay parcialidad y nulo respeto por el priísimo sonorense".

En medio de la rebelión, ayer también se anunció el relevo en la dirigencia estatal del Sector Popular del PRI, que era encabezado por Humberto Robles Pompa, quien ha exigido a la dirigencia nacional que garantice un proceso interno democrático.

El priista respondió en sus redes sociales y retó a Alito para que "no le saque" y permita que se lleve a cabo la elección, sin imposiciones.

"¿Y así quiere ser Presidente Alito Moreno? No atiende ni a su partido, imagínenselo de Presidente, peor que ya saben quién. No le saques a un proceso democrático en Sonora", posteó.

Robles Pompa fue sustituido en el cargo por Sara Thomson, quien fue exhibida en redes sociales posando, en una fotografía con Iris Sánchez Chiu, candidata a secretaria general de la fórmula de Burrola, y el propio Meade.

La elección interna del PRI sonorense está programada para el próximo 24 de junio, pero la contienda podría terminar antes en caso de prosperar una impugnación realizada contra la fórmula Fernández-Soto, acusada de no cumplir con los requisitos de la convocatoria emitida por el CEN.