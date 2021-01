No queremos fabricación de delitos ni venganzas y no aceptamos intimidaciones: AMLO por caso Cienfuegos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en su conferencia matutina que su Gobierno no aceptará fabricación de delitos por parte de Estados Unidos respecto al caso del General Salvador Cienfuegos, luego de dar a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentará cargos en su contra.

AMLO indicó que dio la orden a la FGR de hacer público el expediente que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), envió a México con las supuestas pruebas con las que sustentaron su detención el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California.

Dijo que el Gobierno de México no aceptará intimidaciones por parte de Estados Unidos, ni presiones para presentar cargos en contra de Salvador Cienfuegos, luego de considerar que las evidencias envías por la DEA eran delitos fabricados.

“Estamos abiertos a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos. No queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones, somos un país libre, independiente y soberano. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento, de lo que consideramos nosotros, fue un error”, declaró AMLO en La Mañanera.

El presidente López Obrador aseguró que dentro del caso del General Cienfuegos se buscó afectar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, sobre todo al haber aprehendido al exfuncionario mexicano durante el proceso electoral en el país vecino.

Se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente afectar la relación entre los gobiernos”, aseveró.

Andrés Manuel reconoció que el caso del General Salvador Cienfuegos se trataba de un asunto muy delicado, ya que estaba en juego la veracidad y el honor del país al tomar una decisión sobre la situación legar del exsecretario de la Defensa.

Sin embargo, bajo esta premia el mandatario ordenó que se hiciera público el expediente que las autoridades estadounidenses enviaron a México, luego de solicitarlo a través de una carta diplomática.

“Como es un asunto muy trascendente y delicado, porque nosotros no podemos dejar en entredicho el Gobierno de la República ni a sus instituciones, entonces por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo”.

Por otra parte, Andrés Manuel ofreció disculpas al gobierno de Estados Unidos por hacer público el expediente de la investigación que la DEA está realizando en contra de Salvador Cienfuegos, asegurando que esta acción de veía tener repercusiones entre las relaciones entre ambos países.

“Ofrecemos disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden ellos decir que cómo damos a conocer estos documentos, cómo nos atrevemos a dar a conocerlos, en donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente”, dijo López Obrador.

“Lo hacemos porque por encima de todos está el prestigio de nuestra nación y no podemos nosotros ser rehenes de nadie y tenemos la autoridad moral y autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones”, puntualizó.