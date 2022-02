No queremos invasiones: AMLO sobre el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania

México.- AMLO opinó estar en contra de invasiones y conflictos, ante las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la situación en Ucrania. Una postura que ya había sido expuesta por funcionarios mexicanos y la ONU.

En la conferencia Mañanera del 23 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en contra de que un país invada a otro al ser cuestionado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

AMLO reafirmó que la postura de México es de no intervención y autodeterminación de los pueblos, tal y como lo ha señalado en el pasado con diversos conflictos que ocurren dentro o entre países.

"Pues está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en el Consejo de Seguridad de la ONU México fijó su postura, nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional, de las naciones", afirmó AMLO.

"Esa es la política que México ha sostenido, eso fue lo que planteó nuestro representante en Naciones Unidas, que coincide con lo que dio a conocer el Secretario General de las Naciones Unidas, esa es nuestra postura, no intervención y autodeterminación de los pueblos", añadió el presidente de México sobre la situación en Europa.

"Nosotros somos partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, es contrario al derecho internacional de las naciones", declaró AMLO.

López Obrador también pidió a las "potencias" (Estados Unidos y Rusia) actuar responsablemente y criticó a los gobernantes del extranjero que "andan de metiches".

"Lo que si no queremos es que haya conflictos, nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo, que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones y que siempre se haga valer el principio Juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la Paz. A veces se les olvida a gobernantes del extranjero y andan de metiches", expresó AMLO por la situación en Ucrania.

El encarecimiento del gas que comercia Rusia con distintos países ha sido una especulación que cada vez toma más fuerza en diversos medios comunicación, ante ello, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado.

Pues el aumento en el precio del gas impactaría en la producción de energía eléctrica de México y el mundo, ante ello, AMLO aseguró que no hay de que preocuparse, ya que México pasó por la misma situación cuando ocurrieron heladas en Texas y se dispararon los precios del gas.

En aquella ocasión algunas regiones del norte de México se quedaron sin energía eléctrica, pues las empresas privadas dejaron de producir electricidad, aún con todas las imperfecciones que critican los opositores mexicanos a la Comisión Federal de Electricidad, en solo una semana se restableció el servicio, mientras que en Texas, Estados Unidos tardaron más del mes.

"No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania", aseguró AMLO.

