No queremos más Fátimas ni Ingrids: Castaños

Sinaloa.- Situación ante violaciones y feminicidios no está mejorando, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toma la rifa del avión presidencial como principal enfoque de su administración.

El diputado federal del PAN, criticó duramente al gobierno federal actual, pues señaló que de ahí provienen las pautas para los gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo, mencionó que tanto estados como municipios deben tomar también cartas en el asunto, particularmente en Sinaloa, pues los datos que el Semáforo Delictivo en cuanto a feminicidios son alarmantes, con 6 de estos apenas en el mes de enero.

Castaños arremetió contra la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y su ahora viral "ahorita no" cómo respuesta ante la marchas feministas. Exigió que las autoridades sean más responsables ante la violencia contra la mujer, pues afirma que la política de 'abrazos, no balazos' no ha dado resultados.