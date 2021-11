No queremos pleito: AMLO adelantó que volverá a Estados Unidos para hablar con Joe Biden

México.- “No queremos pleito”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a informar que volverá a visitar Estados Unidos para tener una conversación con el presidente Joe Biden.

A través del video que difundió este 09 de noviembre del 2021 en sus redes sociales bajo el nombre “Mensaje a nuestros hermanos migrantes desde Nueva York”, AMLO dio a conocer que regresará a Estados Unidos para tener una plática con el presidente Biden.

En el video, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó que no quería que hubiera una confrontación, que no deseaban que hubiera un pleito, ya que exige que haya respeto hacia México y no se le trata como una colonia.

México es un país libre y soberano, afirmó AMLO desde el hotel en Nueva York en el que se hospedó previo a presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, al mismo tiempo, el presidente López Obrador reconoció que tanto el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, aceptaban y entendían la soberanía de México.

“Nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, nosotros lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre y soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero, esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden”, explicó AMLO.

Posteriormente, señaló que su motivo para conversar con Joe Biden será establecer acuerdos para impulsar el compromiso del presidente de Estados Unidos sobre regularizar la situación de los migrantes mexicanos que habitan dicho país y que llevan años viviendo de manera honrada.

“Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes”, adelantó AMLO sobre su próxima visita a USA.

Sin embargo, el presidente mexicano indicó que cumplir con este compromiso no era solo una cuestión presidencial, sino que también estaba involucrado el Congreso de Estados Unidos.

En ese sentido aseguró que buscará la manera de apoyar el compromiso de Joe Biden sobre regularizar a los migrantes, para que el Congreso lo apruebe.