"No queremos que nos roben": AMLO propone "pausar" relaciones con España

AMLO señaló en particular a las compañías del sector energético y de construcción que hicieron contratos con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa , que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España", apuntó.

" Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben ", subrayó AMLO sobre las relaciones de México con España.

El mandatario sostuvo que México y España debe darse un tiempo para respetarse y que el país europeo no vea a la nación mexicana como una "tierra de conquista", pues "no queremos que nos roben".

Durante La Mañanera del 9 de febrero de 2022, AMLO planteó que las relaciones con España podrían restablecerse cuando cambie el gobierno de México , insinuando que en su administración eso no sería posible.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.