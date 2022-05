"No queremos relaciones con empresas corruptas": AMLO exige a Vitol aclarar sobornos a funcionarios de Pemex

México.- El presidente AMLO exigió a Vitol aclarar qué funcionarios de Pemex recibieron sus sobornos, o de lo contrario la empresa energética tendrá que irse de México.

Durante La Mañanera en Palacio Nacional, el presidente André Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no desea relacionarse con "empresas extranjeras corruptas", por lo que Vitol, que se encuentra envuelta en escándalos de corrupción tanto en México como Brasil y Ecuador, deberá aclarar el tema de los sobornos a Pemex.

"Si no se llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México (...) No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ni del extranjero ni de México", advirtió AMLO a Vitol.

El mandatario recordó que, durante su proceso judicial en Estados Unidos, Vitol admitió ante el juez que sobornó a funcionarios de Pemex y de otros países de Latinoamérica, lo que le ameritó sanciones por parte de la justicia estadounidense.

"Esta empresa Vitol es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo. Dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos, que habían entregado esos sobornos en México, y fueron sancionados en Estados Unidos", señaló.

AMLO dijo que instruyó a Pemex no aceptar ningún trato con la compañía holandesa, que planteó devolver el dinero de los sobornos y las operaciones realizadas, al menos hasta que se aclare qué funcionarios de la petrolera recibieron los sobornos, pues de otra manera México quedaría como encubridor.

Por ello, adelantó que pediría a Pemex informar sobre el tema ese mismo martes, y la petrolera más tarde declaró que la propuesta de Vitol de pagar para indemnizar los daños por los actos de corrupción pasados no es suficiente.

Aunque a principios de diciembre de 2021 el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, solicitó a Vitol los nombres de los funcionarios que fueron sobornados, la empresa aseguró no tener la información, tras lo cual Petróleos Mexicanos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Vitol pidió a Pemex llegar a un acuerdo en el que ofrecía pagar 22 millones de dólares y realizar trabajos en la Terminal de Etano en Pajaritos, una propuesta que fue rechazada por la petrolera y el gobierno de AMLO.

"Pemex reitera que no basta con una propuesta de indemnización del daño ocasionado, sino que resulta imperante conocer y castigar a los actores involucrados en actos de corrupción", dijo la paraestatal.