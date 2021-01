No quiere AMLO cooperación militar con Estados Unidos

México.- Durante la conferencia matutina de este miércoles 20 de enero, a solo unas horas de la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que no quiere establecer una relación militar con Estados Unidos.

"No hemos aceptado la cooperación militar no queremos que la relación con Estados Unidos se sostenga en eso queremos que haya cooperación para el desarrollo no cooperación militar", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

AMLO, como también se le conoce al presidente López Obrador, aseguró que se tiene que definir nuevos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden. Ya que se debe respetar la soberanía de ambos países.

"Pues se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerensismo de ningún gobierno, que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y que también ellos no vengan a meterse.

Esto después de que se le cuestionara sobre la relación que procederá a partir del caso del general Salvador Cienfuegos.

"Como somos vecinos y necesitamos ponernos de acuerdos para trabajar de manera conjunta, pues tienen que definirse bien las reglas como va a ser la cooperación, porque antes había una intromisión indebida, violatoria de nuestra soberanía, por parte de las agencias del gobierno Estados Unidos" denunció el presidente de México antes los medios en la Mañanera.

Sobre ello, resaltó que los personajes políticos de Estados Unidos en México, tal como lo es un embajador, llegaban a opinar sobre asuntos internos del país.

"Demasiado protagonismo al grado que opinaban los embajadores de Estados Unidos sobre asuntos internos de México y se les permitía" recordó López Obrador durante la conferencia.

"Sí queremos la relación pero con respeto a nuestra soberanía, en este caso fue indebido lo que se hizo porque se detiene al general Cienfuegos y no hay pruebas", acusó Andrés Manuel López Obrador luego de que el día de ayer se difundieran declaraciones del fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

Afirmó que México ya no permitiría intervención extranjera en el país, tampoco dejaría que se abuse de la soberanía de nuestro país.

Si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora no, es distinto, inclusive ya la propuesta tiene que ver con otras cosas.

Aseveró durante la conferencia.

En sentido fue cuando afirmó que no se ha aceptado ayuda militar de Estados Unidos, tampoco intervención en materia de seguridad.

"No queremos que nos den helicópteros artillados como sucedía o que manden agentes más allá de lo normal en una cooperación, incluso para dirigir operaciones como era antes como era infiltrarse en instituciones de México, eso ya no" finalizó el presidente de México.