No quieren a la reforma eléctrica: exhibe AMLO a cabildero italiano en Cámara de Diputados

Ciudad de México.- El presidente AMLO exhibió a un representante de una empresa de energías italiana sentado en un curul de la Cámara de Diputados, acusando como las Iniciativa Privada busca frenar la reforma eléctrica que propuso.

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los cabilderos están presionando a los diputados para votar en contra e la reforma eléctrica, mientras mostro la imagen de Paolo Salerno, representante de la empresa italiana Enel Energía, sentado junto a una diputada del PRD en San Lázaro.

“Hace dos días en la Cámara de Diputados la escena de que un, le llaman cabildero, un intermediario, una especie de coyote de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados, y se sentó en una curul con un portafolio, no estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero ¿qué hace sentado junto a una diputada?”, declaró AMLO.

Leer más: Confirma AMLO vacunación de niños contra Covid-19 en México

Andrés Manuel sugirió que tal vez se están realizando tratos similares a los sobornos que se realizaron para aprobar la Reforma energética de Enrique Peña Nieto, razón por la que los representantes de privados cabildean la Cámara de Diputados.

“No sé (si están dando dinero) pero ya pasó, lo declaró (Emilio) Lozoya... Para aprobar la reforma energética; es por eso que estamos presentando la reforma constitucional, porque esa reforma se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras como esta, la que representa el señor de ayer, de antier… Enel, yo creo que es una de las empresas que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del (río) Grijalva", aseveró.

AMLO pide apoyo a diputados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes que los legisladores que voten este domingo su propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico deberán decidir apoyar a la patria o si por el contrario cometen un acto de "traición".

"En estos días está en debate para su aprobación o rechazo la propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos a ser auténticos representantes del pueblo y de la nación", dijo el mandatario mexicano en la presentación del informe de Gobierno del primer trimestre de 2022.

En Palacio Nacional y acompañado de altos funcionarios, dijo: "Pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento".

Leer más: ¿Y el AIFA? Volará AMLO desde el Aeropuerto Benito Juárez a Villahermosa, Tabasco

Este domingo está previsto que el pleno de la Cámara de Diputados discuta el dictamen de la reforma eléctrica que impulsa el mandatario y causa polémica porque limitaría al 46 % la participación del sector privado en la generación de electricidad.