No quieren aceptar que el pueblo manda: reitera AMLO que no hay tapados en Morena

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró a los adeptos de Morena, luego de la elección interna con violencia que se realizó el fin de semana, que ya no hay “tapados” como en el pasado y que será decisión de la ciudadanía imponer a los candidatos del partido.

Durante su conferencia matutina, AMLO fue cuestionado de nueva cuenta sobre la elección interna de Morena la cual cancelo 19 casillas por hechos violentos registrados, además de reconocer que hubo acarreo de votantes.

“No hay señal, no hay línea, no hay tapados. Eso es totalmente antidemocrático. Ay, que se pelean, puede ser que no lo hayan entendido porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense, ¿cuánto tiempo de antidemocracia? Siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos que ya eso se quedó atrás?”, mencionó Andrés Manuel, fundador del Movimiento Regeneración Nacional.

En este sentido, el mandatario federal reiteró que los aspirantes a una candidatura deben atenerse a la decisión que los ciudadanos emitan en las elecciones, recordando que “el pueblo manda”.

“Por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano el pueblo y que si yo quiero aspirar a participar y ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo”, agregó.

Por otra parte, AMLO indicó que ya no existe el “dedazo” por lo que él no erigirá a los candidatos de Morena para elecciones como se hacía en el pasado.

“No voy a decirlo. Voy a decir: todos son buenos, claro que mejores de los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa”, mencionó.

Andrés Manuel agregó que para él todos son corcholatas, debido a que cualquiera puede aspirar a tener una candidatura, pero serán las elecciones las que decidan quién será el o la representante.