No quieren imposiciones de Peña Nieto

México.- Alianza Generacional, que agrupa a priístas que lucharán en la 22 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra una eventual imposición del candidato presidencial tricolor, fue fundada en 1973 por personajes como Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, Héctor Yunes Landa, Alberto Aguilar Iñárritu, José Ramón Martel, Hugo Díaz-Thomé, Rafael Oceguera y José Encarnación Alfaro.

De acuerdo con liderazgos priístas consultados, tras 40 años de existencia, esta organización priísta —creada inicialmente por liderazgos juveniles del PRI en busca de un entreveramiento y no ser avasallados por sus mayores— está conformada por grupos que, mediante la presión, buscan obtener espacios de dirección, cargos públicos o lugares en el Poder Legislativo. Hoy se les ubica como “los desplazados” o “los damnificados” del peñismo.

“No somos títeres de nadie”, ataja José Ramón Martel; a su vez, el asambleísta José Encarnación Alfaro subraya que no hay un liderazgo que encabece esta organización o al que se le pueda vincular: “Se trata de liderazgos nacionales y estatales con voz propia”, señala.

Agrega:

“Internamente nos respetamos mucho en cuestión de pertenencia de grupos, participación en organizaciones. Nuestra identidad se basa en nuestro origen, en una formación partidista desde las filas juveniles... en lo particular cada quien tiene sus simpatías y pertenencias a grupos o equipos y eso lo respetamos. Alianza Generacional no se vincula con ningún personaje específico del partido, a todos los respetamos y en lo particular cada quien puede tener sus simpatías”.

Ante la afirmación de que son desplazados por el grupo leal al presidente Enrique Peña Nieto, que hoy no ocupan espacios importantes de dirección, y que buscan presionar a fin de obtener lugares importantes dentro del partido y en la administración pública, el asambleísta define:

“Quien dice eso habla por su experiencia. Quien forma parte de Alianza Generacional, a ninguno nos hace falta chamba. Esa es una mentalidad obtusa, es una mentalidad equivocada que desconoce lo que es la verdadera militancia. Quienes dicen que nos van a aplicar la técnica del garrote y la zanahoria les digo que piensan en un PRI de hace 50 años”.

En 2006, Alianza Generacional apoyó las aspiraciones de Roberto Madrazo para encabezar la dirigencia nacional del PRI y luego para contender por la Presidencia de la República. Y hoy ha manifestado su simpatía por la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega en su decisión de competir por la candidatura presidencial en 2018.

Reunión de militantes que se pronuncian por una consulta al priismo.

La historia de esta corriente priísta de opinión, de acuerdo con fundadores consultados, arranca en 1973, cuando es creada la organización juvenil del PRI.

Ya para la década de los 80, los ex dirigentes nacionales de sectores y organizaciones decidieron impulsar a las nuevas generaciones que ingresaban al partido, con lo que Alianza Generacional se convirtió en una asociación civil, sin buscar que fuera una organización adherida al PRI sino como corriente de opinión a donde llegaran las voces de todos los liderazgos y sus grupos.

Esta agrupación, afirman sus integrantes, no tiene estructura con una dirigencia específica. “Somos un grupo de militantes, formados en las filas juveniles que más bien tenemos el interés de fortalecer al partido”, aterriza el diputado José Encarnación Alfaro.

Este grupo se reactivó el pasado 16 de junio, en el Hotel Casa Blanca de la Ciudad de México, convocado precisamente por José Encarnación Alfaro y por José Ramón Martel, ex legislador y otrora líder de las juventudes priístas, relacionado además dentro del PRI con el ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel.

Otro de los grandes liderazgos de Alianza Generacional es el senador veracruzano Héctor Yunes Landa, ex candidato del PRI al gobierno veracruzano en las elecciones de 2016 y que fue derrotado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Esta organización se reúne con base en convocatorias de tipo generacional, es decir, Alfaro convoca a su equipo o los priístas de su generación, y hacen los mismo Yunes Landa, Martel y los demás liderazgos nacionales que forman parte de esta corriente de opinión.

“Se han sumado a Alianza Generacional liderazgos que sin haber sido líderes juveniles, sin tener esa

formación originaria, comparten con nosotros los planteamientos que en cada caso hemos presentado”.

El diputado Alfaro detalla:

Entre los cuadros que participan en esta organización priísta, decidida a buscar la democratización en la elección del próximo candidato presidencial del PRI, definir con claridad qué es el PRI y precisar para qué quiere seguir al frente del gobierno de la República, se encuentran al menos 12 ex presidentes estatales del tricolor, diputados, senadores, ex gobernadores y quienes fueron integrantes del CEN del partido.

El senador veracruzano Héctor Yunes Landa, cuando estaba de campaña.

Entre los cuadros que participan en esta corriente destacan además los diputados Raymundo Arriola y Dunia Ludlow Deloya, la senadora Yolanda de la Torre, los notarios Isidro Muñoz Rivera y Jaime Santoyo, quienes han ocupado cargos administrativos o de representación popular por el PRI.

Además sobresalen los nombres del senador Raúl Pozos, Ernesto Gandara —cercano a Emilio Gamboa y alejado de Manlio Fabio Beltrones, pese a ser sonorense—, el ex gobernador duranguense Ismael Hernández Deras, liderazgos nacionales como Adrián Gallardo —colaborador de Luis Donaldo Colosio y operador en las negociaciones del Pacto por México—, o el ex diputado coahuilense Héctor Franco; Harry Jackson Sosa, vinculado con gobiernos priístas de Veracruz; y Filiberto Alfaro, ex líder del Revolucionario Institucional en Sonora.

Otros cuadros importantes de esta agrupación son José Adolfo Murat, sobrino del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab; Mireya Sánchez Quiroz, Alfredo Femat —ex catedrático zacatecano—, Pablo Casas, el cenecista Nabor Ojeda, Carlos Jongitud, hijo del mítico líder magisterial Carlos Jongitud Barrios; y Hugo Díaz-Thomé, presidente de Nueva Corriente Democrática.

El 16 de febrero, durante la reflexión interna que realizó el grupo de “Los 89”, José Ramón Martel advirtió sobre las propuestas que llevará Alianza Generacional a la XXII Asamblea Nacional del PRI:

“Si hay oídos sordos repensaremos qué vamos a hacer, me quedo con eso. Con mucha seriedad, somos muchos los que pensamos lo mismo, los que pensamos igual, perdón por la expresión, los que estamos hasta la madre de seguir perdiendo el prestigio del PRI con lo que se está viviendo, estamos hasta la madre.

“Entonces qué vamos a hacer si pensamos igual, si queremos que sea diferente, una lucha dentro, pero si esa lucha cae en el desierto y se seca la gota, ya sabemos que nos reuniremos para saber y decidir qué es lo que sigue con nuestras convicciones, nuestra ética, con nuestra moral y con nuestro deseo de seguir haciendo política”.

El 17 de junio se reveló que este grupo había decidido ir a la XXII Asamblea Nacional y defender posiciones en torno a que la elección del candidato presidencial sea por consulta a las bases, no se permita que un personaje vinculado al PAN sea su candidato o permitir que personajes sin trayectoria partidista sean abanderados en el 2018.

El presidente de la república, en una asamblea del PRI.

Advirtieron que combatirían la forma en que se han definido las candidaturas del partido y que desde 2012 los ha llevado a perder más de 4 millones 900 mil votos, definir qué es realmente el partido y que sus postulados lo lleven a la práctica además de aclarar para qué quieren ser gobierno. Buscan revelarse ante el rumbo en que la actual dirigencia ha puesto al partido. Hoy sostienen que no son una disidencia.