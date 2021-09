¡No quiero estatuas ni lugares con mi nombre! AMLO revela voluntad en su testamento

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló que ya ha estipulado en su testamento, que una vez muera, no se utilice su nombre para nombrar obras públicas, calles o se erija un monumento a su imagen.

Durante La Mañanera, AMLO indicó estar en contra del uso de su nombre como parte de un homenaje póstumo a su muerte, por lo que ya indicó como voluntad en su testamento utilizar su nombre.

“En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar escuelas, un hospital, nada absolutamente”, reveló el mandatario.

El presidente Andrés Manuel consideró que el mejor honor y homenaje que se puede rendir a un dirigente, es seguir su ejemplo, continuando con su ideología.

“Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra”, agregó.

Sí a favor de estatua indígena

En este mismo sentido, el mandatario federal aseguró estar a favor de la colocación de un monumento a la mujer indígena en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, la cual va a sustituir a una estatua de Cristóbal Colón.

“Sí estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a poner donde estaba la glorieta a colón que se va a reubicar, en eso sí estoy totalmente de acuerdo”, mencionó el jefe del Ejecutivo.

Andrés Manuel aseguró que era importante resaltar las culturas endémicas de México, pues en el pasado se trató de ocultar la riqueza de los pueblos originarios.

“Se quiso ocultar el pasado artístico de las grandes culturas de México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar”.

La estatua de Colón fue retirada el 10 de octubre del pasado año de su principal avenida, dos días antes de una protesta ciudadana que pretendía derribar el monumento.

Mientras que el 12 de octubre del pasado año, cuando en México se celebra el Día de la Raza o el Día de la Nación Pluricultural, como declaró el Senado en 2020, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en dos lugares de la capital con estatuas del navegante.