No quiero que me cepillen los del INE: AMLO le saca la vuelta al pueblo en Oaxaca

Oaxaca.- AMLO evitó hablar con la gente en Oaxaca, pues aseguró que no quiere que lo “cepille” el INE, ya que actualmente existe un veda electoral en México debido a que el 10 de abril se realizará la revocación de mandato.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se encuentra de visita en el estado de Oaxaca desde el pasado 18 de marzo del 2022, y durante un recorrido que realizó el 19 de marzo del 2022 (el segundo día en el estado) no se detuvo a platicar ni escuchar a los ciudadanos que se le acercaron.

Cabe señalar, que AMLO se encuentra de visita en Oaxaca debido a que está supervisando el avance de obras públicas que se realizan en dicho territorio con financiamiento del Gobierno Federal, pues está comprometido con no dejar obras públicas inconclusas.

El 19 de marzo el presidente mexicano acudió a supervisar los avances en la construcción de la carretera que conecta a Salina Cruz con la ciudad de Oaxaca, capital del estado.

El Mandatario realizará esta supervisión en helicóptero acompañado por el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y el Secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Aunque a su paso la gente se arremolinó para saludarlo, el tabasqueño explicó a sus seguidores que no podía hablar por la veda de la consulta de Revocación de Mandato.

"Decirles que no puedo bajarme porque hay una veda y no quiero que me vayan a cepillar los del INE", dijo a la gente de Matías Romero, Oaxaca, con un altavoz desde su camioneta.

Tras encabezar el 18 de marzo una ceremonia por el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera en la Refinería de Minatitlán, Veracruz, se trasladó a Oaxaca para supervisar la puesta en marcha del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.