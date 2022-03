"No recibo consigna": Azucena Uresti responde a AMLO por exhibirla en La Mañanera

México.- La periodista Azucena Uresti respondió al presidente AMLO por exhibirla en La Mañanera debido a sus críticas por "amurallar" con vallas la Ciudad de México durante la marcha del 8M.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Azucena Uresti le aclaró a Andrés Manuel López Obrador que no recibe "consigna" ni se encuentra a favor de "grupos de intereses creados", como el mandatario acusó.

La conductora de Milenio incluso retó a AMLO a mostrar las pruebas de sus acusaciones, dejando en claro que no está dispuesta a tolerar difamaciones desde Palacio Nacional.

"No señor Presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos", fue la respuesta de Azucena Uresti a AMLO.

Las declaraciones de la periodista se dieron a pocas horas de que el presidente de México la exhibiera en su Mañanera por criticar en un reportaje las vallas colocadas en diversos edificios de la CDMX ante las marchas por el Día Internacional de la Mujer.

Esta fue la respuesta de Azucena Uresti a AMLO. Foto: Captura de Twitter

"La ciudad de las libertades es hoy una ciudad amarullada. Hay tres camas de valas metálicas que resguardan Palacio Nacional, son aproximadamente tres metros y medio de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo, ahí están", expuso la comunicadora.

AMLO exhibió un fragmento del reportaje y, entre risas, comentó que el edificio del diario Milenio, donde trabaja Azucena Uresti, también fue "amurallado".

"Hasta chistoso, porque esta conductora se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad y luego le contesta Pedro Miguel, que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado porque pidieron protección", se burló AMLO.

El presidente mexicano aseveró que Uresti "no nos quiere", acusándola de estar en contra de su gobierno y servir a "grupos de intereses creados", comparándola con periodistas opositores como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva.

"Es claro que la señora no nos quiere (...) defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres, son miembros de la oligarquía", dijo López Obrador sobre Azucena Uresti y demás periodistas de la oposición.