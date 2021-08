No reemplazarán lineamientos del INE a la Ley de Revocación de Mandato: Monreal

México.- El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dejó en claro que por ningún motivo los lineamientos que emitirá el Instituto Nacional Electoral (INE) sustituirán a la Ley de Revocación de Mandato que tiene que discutir y avalar el Congreso de la Unión.

Lo anterior luego de la controversia que se generó esta semana después de que el consejero presidente Lorenzo Córdova anunciara que en la sesión del Consejo General del viernes 27 de agosto, el órgano electoral expedirá las reglas para la revocación de mandato, toda vez que han pasado más de 600 días que la Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que el Poder Legislativo no ha cumplido con su deber en este sentido.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Política enfatizó que el Poder Legislativo es "insustituible", destacando que la función de este es la creación de las leyes, normas jurídicas, así como "de cualquier lineamiento que surja cualquier disposición, circular o reglamento interno de otros poderes".

Incluso, detalló que puede emitir los lineamientos correspondientes a órganos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o el mismo INE, o cualquier otra Secretaría del Estado.

Por su parte, señaló que el hecho de que la Comisión Permanente no haya avalado un tercer período extraordinario de sesiones para poner sobre la mesa de discusión la ley reglamentaria de la revocación de mandato, no quiere decir que la misma esté "muerta" o que no se vaya a expedir.

En cambio, sostuvo, como lo mencionó el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que dicho asunto será uno de los temas más elementales en la LXV Legislatura a partir del primer día, es decir, del 1 de septiembre.

Leer más: "Pobre Veracruz", reaccionan en redes sociales a mensaje de apoyo de AMLO por "Grace"

Por último, Ricardo Monreal hizo hincapié en que todos los lineamientos que decreten órganos autónomos, como la autoridad electoral, tendrán que subordinarse a la Ley de Revocación de Mandato que aprobará el Congreso de la Unión.