"No representan al pueblo": AMLO ahora pide que Carmen Aristegui y Jorge Ramos revelen cuánto ganan

México.- El presidente AMLO pidió que los periodistas Carmen Aristegui y Jorge Ramos, entre otros, revelen cuánto dinero ganan, ya que asegura que "no representan al pueblo", luego de solicitar al INAI que exhiba la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, su familia y socios.

Durante La Mañanera del miércoles 16 de febrero de 2022, AMLO reiteró sus señalamientos contra Loret de Mola, pero añadió que otros periodistas como Aristegui, Ramos, López Dóriga y Ciro Gómez Leyva deberian informar sus ingresos "por ética".

"En el caso de Loret de Mola no es un asunto de afectar, de dar a conocer lo que haga el periodista, es que ese periodista está vinculado con la venta de medicinas, de equipos médicos, y así otros. Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia estos por ética deberían de informar cuánto gana Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, cuánto ganan", expresó.

Leer más: "A lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle": AMLO sobre supuesta renuncia de Ciro Gómez Leyva

"A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber de Jorge Ramos. Porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados", comentó López Obrador.

El pasado 4 de febrero en Tlaxcala, el presidente López Obrador arremetió contra Carmen Aristegui.

El mandatario federal se refirió a ella como "la paladina de la libertad" y advirtió que está a favor del bloque conservador, además recalcó que todos los "reportajes calumniosos" están dirigidos por ella.

"Carmen Aristegui engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veía en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad.

"A la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui", expresó López Obrador aquel día.

Por su parte, el pasado 11 de febrero, Jorge Ramos calificó como un abuso de poder los ataques del presidente desde La Mañanera hacia los periodistas, principalmente a Carlos Loret de Mola.

"Lo que vimos hoy en la 'mañanera' es la típica definición de abuso de poder", tuiteó Ramos.

Esta miércoles, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador explicó que es importante que los periodistas difundan la información sobre sus ingresos, ya que es un tema que tiene que ver con el presupuesto.

"Entonces, no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras en el manejo de medios, de guerra sucia, no importa, pero que la gente tenga información.

"¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen 'es que ellos (los periodistas) son privados', no... Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos, y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo", dijo.

López Obrador aseguró que él no se "doblará" ante las investigaciones sobre su hijo mayor José Ramón.

Leer más: Tengo pruebas de que Loret de Mola ganó 35 millones en 2021: AMLO

"Me quiebro, pero no me doblo. Vamos adelante y vamos a limpiar de raíz la corrupción, sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas. Cuando hablo de que el señor Loret recibió el año pasado 35 millones es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el INAI darlas a conocer", añadió.