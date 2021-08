No respetan al pueblo: AMLO estalla contra el INE y Tribunal Electoral; busca renovación de funcionarios

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estalló en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Electoral, pues afirmó que "estaban muy mal" y es necesario una renovación completa.

En la conferencia Mañanera de este 16 de agosto, el presidente de México fue cuestionado acerca de la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de anular los votos de algunas casillas en Azcapotzalco, lo que benefició a una legisladora de un partido de oposición a Morena.

AMLO aseguró que su reforma en materia electoral contemplara la renovación de los funcionarios en los más altos cargos del INE y del Tribunal Electoral.

"Vamos a presentar una iniciativa de reforma, está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral", declaró AMLO en la Mañanera.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que la renovación de los más altos cargos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, debe ser tajante.

"Sí, cambio completo, renovación tajante, no se puede seguir con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplica al margen de la ley", estableció AMLO contra los organismos.

Por otra parte, aseguró que esta renovación que busca ejecutar en estos organismos autónomos no es un asunto personal, pues acusa a los jueces y consejeros que no han estado a la altura de las circunstancias que vive México.

"No es un asunto personal, es que no están a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país", afirmó AMLO.

Además, el presidente López Obrador señaló que los jueces del Tribunal Electoral y los consejeros del INE, están al servicio de los partidos políticos que los pusieron en los puestos, y no al servicio del pueblo. AMLO criticó que los jueces del TEPJF manejen la ley a su antojo con el fin de beneficiar a distintos partidos políticos o grupos de poder.

Leer más: Cuando AMLO anuncie repunte de contagios recuérdenle su evento en el Zócalo: Chumel Torres

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reprochó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no rinda cuentas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni al Consejo de la Judicatura.