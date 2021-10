"No se animó", Consejero del INE reta a representante de Morena a resolver división de "primaria"

Ciudad de México.- El concejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama retó este jueves al morenista Euripides Flores a realizar una división de tercero de primaria para explicarle de una manera más sencilla del por qué se reducía el número de distritos electorales, sin embargo el morenista se negó quedando en ridículo frente a Murayama.

Estos sucedieron durante la sesión del Consejo General del INE, en donde Ciro Murayama explicó que el organismo electoral no actúa de manera arbitraría, sino que todo está fundamentado en leyes procesos matemáticos básicos para asignar el número de distritos que corresponden a cada estado.

“Le estoy pidiendo señor representante (de Morena) que haga una división de tercero de primaria”, mencionó el consejero al morenista que previamente le había solicitado dividir toda la población de México entre los 300 distritos existentes.

“Haga el ejercicio en voz alta, delante de todos y demuéstrenos que no son esos números, que hay un sesgo, que hay una intencionalidad política, la gente vive en distintas localidades y tiene los mismos derechos”, señaló.

De acuerdo con lo explicado por Murayama, en la respuesta a la pregunta del morenista se obtiene al dividir 126 millones 14 mil 42 personas entre los 300 distritos que da como resultado, 420 mil 47 mismo que se debe dividir entre las 9 millones 209 mil 944 personas que habitan la Ciudad de México, lo que equivale a 21.9 que redondeado da 22 distritos electorales.

Pese a que la operación matemática era bastante sencilla, Euripides Flores se negó a hacerla argumentando que no iba hacer el trabajo de los consejeros.

"El obligado a explicar la distribución no soy yo, no es mi partido político, no es la ciudadanía, no son los pueblos originarios, el obligado a explicar la redistritación es el Consejo General, son ustedes, no nos pida que le hagamos la tarea”, respondió el morenista.