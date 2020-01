No se castigará a Gobernadores del PAN: AMLO

México.- El Presidente López Obrador aseguró que se no castigará a Gobernadores del PAN que decidan no adherirse al nuevo modelo de salud del Insabi, pues sería 'faccioso'.

Queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no se les puede castigar, porque podemos tener problemas con ellos pero no con gente de los estados que gobiernan, sería faccioso, es como 'estas gobernando por un partido, no les vamos a dar, no les toca, no les corresponde', eso no, por eso repito y repito, parezco disco rayado, no somos iguales