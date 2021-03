No se concretó ninguna alianza con Morena en Sinaloa: Leobardo Alcántara

Los Mochis, Sinaloa.- En Sinaloa no se concretó ninguna alianza en candidaturas comunes con Morena, informó Leobardo Alcántara Martínez.

El comisionado del Partido del Trabajo en el estado en Sinaloa dijo que mandaron muchas señales, pero que no hubo ninguna reciprocidad ni contestación de la señal.

En aras del trabajo y en aras de la elección, hemos estado construyendo el escenario en el PT de irnos solos. Hasta el momento iremos solos", dijo.

Añadió que falta para el 21 de marzo, fecha en la que terminan los registros de los precandidatos y se pudieran dar algunas señales para ir en unidad con Morena.

"Y esperemos algunas señales que manden para ir en unidad como lo hemos planteado siempre desde un principio que las izquierdas deben de ir unidas porque el grupo delincuencial que se ha unido, el PRI, el pAN y el PRD, ellos si van juntos".

Expuso que los de Morena en lugar de alentar a la fortaleza de las izquierdas y al proyecto de la 4T, están peleándose por los puestos.

"Y pues en esta tesitura nosotros como PT, pues abanderamos la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hemos estado trabajando duro en las sindicaturas, en los municipios y en el estado, y mucha gente, muchos compañeros, muchos hombres y mujeres valientes se han acercado al Partido del Trabajo, y han dicho yo quiero encabezar una fórmula representando la 4T en el estado de Sinaloa".

Añadió que en Sinaloa les tocará trabajar como loquitos, solos, remando contracorriente, pero que van a sacar un proyecto victorioso.

"Porque tenemos un aliado principal que es el pueblo de Sinaloa, los ciudadanos nos han estado dando el voto de confianza de decir el PT sí puede solo".

Comentó que el municipio de Ahome, se está apoyando al regidor con licencia Raymundo Simmons, para contender por la alcaldía.

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña mencionó que no deja de lamentarse que en el caso de Sinaloa vayan solos, y que en estos días ha buscado tender algunos puentes con compañeros de Morena, pero dijo que la verdad es que están hechos bolas ahí en el interior y traen muchas dificultades.

"El PT somos sus compañeros, sus aliados, aquí decidieron ir con otro partido y yo creo que están cometiendo un error, creo que cometerían un error grave en designar a su paisano como candidato a alcalde en Culiacán, a Gerardo Vargas, Yo no me meto en los asuntos internos de la coalición, pero no puedo dejar de comentar esto. No he dejado de recibir señalamientos de que Gerardo Vargas fue un terrible operador político del gobierno de Malova".

Destacó que caso de Sinaloa va a ser una campaña durísima.

"Donde el gobernador se va a meterse hasta las orejas, ya está metido, pero todavía no se ve, hay que sacarlo de las orejas también del proceso electoral, que respete, aunque firmó el acuerdo por la democracia no le creo ni madres. Yo creo que va a ser una campaña muy dura en Sinaloa y en todo el país".