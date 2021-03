No se debe sacar raja política al tema de la pandemia, asegura el candidato Alejandro Mungaray

Baja California.- Aunque para el día de la jornada electoral advierte un ajuste de cuentas de parte de la ciudadanía a las actuales administraciones por la forma en que han manejado la pandemia, Alejandro Mungaray Lagarda, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Baja California, se pronunció en contra de sacar “raja política” de un tema tan sensible como la salud.

En entrevista para Debate, el exrector de la Universidad Autónoma de Baja California, Mungaray, reconoció que el manejo de la pandemia por parte de autoridades federales es un debate muy amplio, en el que ya está echada la suerte y sobre el que cada persona tiene su propio juicio; sin embargo, añadió que por tratarse de un tema de salud no quería echarle más leña a la lumbre.

“Es evidente que va lento y que ha generado niveles de angustia y desesperación social que se traducen en los reportajes que vamos viendo de las áreas y etapas de vacunación, vemos las largas filas por la desconfianza de que te toque, por el miedo o ves los actos de corrupción ciudadana, donde gente que le toca en un lugar se va al otro, todos actos de desesperación sin duda”, añadió el profesor Mungaray Lagarda.

Sin una posición partidista

A pesar de las voces que advierten el riesgo de que la aplicación de la vacuna contra el covid-19 sea usada con fines políticos electorales, el abanderado de Movimiento Ciudadano insistió en no querer echarle más leña a la lumbre.

“Yo estoy compitiendo por Movimiento Ciudadano, pero no tengo una posición partidaria, me parece que el tema pudiera manejarse mejor y evitarse este tipo de angustias que estamos viviendo. No es halagador ni es agradable ver los actos de desesperación que se reportan (…) las cosas deben ser mucho más maduras y consensuarse mejor, porque si no se hace la campaña de vacunación a tiempo, se generan estas angustias, pero yo creo que tampoco hay que aprovecharlo para sacarle ‘raja política’ a favor ni en contra”, consideró el Alejandro Mungaray.

El candidato a la gubernatura de Baja California insistió en que este tema es muy difícil, pero reconoció que el gobierno tiene que dar las respuestas y todos tenemos que empujar a que ocurran esas respuestas “porque más allá de las políticas y más allá de las elecciones, todos necesitamos estar vacunados”, reconoció.

Cobro de factura

Respecto a un posible cobro de factura a los políticos en las urnas este 6 de junio, el exrector de la UABC dijo creer que sí: “Eso va a ser inevitable, recuerda que mucho del voto es emocional no necesariamente racional, entonces mucha gente, (votará) como se sienta y como piense. Hay gente que me manifiesta que está desesperada y que se la va a ajustar contra las actuales administraciones”.

Sin embargo, el investigador Alejandro Mungaray también añadió que hay gente que le dice que todo esto que está pasando y la imposibilidad de las actuales administraciones se debe al cochinero que dejaron antes, pero al final los perdonan.

“Realmente he optado por no incurrir en politizar un tema que parece muy humano y que, independientemente que no esté caminando a la velocidad que va, lo cual es bastante obvio, pues necesitamos apoyar todos para que siga caminando porque no es un tema de urnas, es un tema de vidas lo que está de por medio”, finalizó el profesor Mungaray, candidato a la gubernatura de Baja California.

El profesor Mungaray consideró que quienes se dedican a ser políticos debieran ser un poquito más conscientes, pues recordó que “las vidas humanas no son un espacio como para estar jugando con las expectativas”. Incluso señaló que “tampoco los políticos son botanas que se compran rápido”.