No se ha identificado que ómicron cause enfermedad más grave de Covid-19: Hugo López-Gatell

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia científica que demuestre que la nueva variante de la Covid-19, ómicron, cause síntomas más graves de la enfermedad respiratoria que ha causado la muerte de más de 293 mil mexicanos.

Durante la sección “El Pulso de la Salud”, Hugo López-Gatell ofreció la información más reciente sobre los avances de estudios sobre la variante ómicron, destacando que hasta el momento se desconoce mucho sobre la cepa que fue identificada en Sudáfrica y que ya se encuentra en 5 continentes.

Sin embargo, el subsecretario desatacó que las pruebas CPR si identifican la variante ómicron y que las vacunas contra el coronavirus que existen hasta el momento, tienen efectividad sobe esta nueva variante.

“No ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más trasmisible. No se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente. No escapa la respuesta inmune”, declaró el Dr. López-Gatell.

Asimismo, el experto informó que los tratamientos que se han implementado en los contagiados de Covid-19 hasta el momento, también funcionado en las personas que se han contagiado de la variante ómicron.

Va a llegar a México

Por otra parte, el epidemiólogo dijo que la propagación de la nueva variante del coronavirus es inminente y pronto más países registrarán casos de ómicron.

En este sentido, recordó lo que sucedió con la variante delta, que se esparció de manera rápida por todo el mundo.

“Podemos garantizar que ómicron terminará siendo una de las variantes prominentes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho”, aseveró el subsecretario.

Por ello, López-Gatell indicó que el cierre de la frontera de México con otros países no representaba una medida que pudiera detener la llegada de la nueva variante, por el contrario, el cierre de actividades sólo afectará a los ciudadanos, como se comprobó con los cierres pasados por el aumento de los contagios en el país.