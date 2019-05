No se ha podido bajar homicidios.- Segob

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el número de homicidios no ha podido bajar en este sexenio.

"(En) México sí tenemos una gran cantidad de homicidios diarios, no se ha podido bajar la cifra de homicidios lamentablemente, por la violencia que tenemos en el País", señaló.

Al participar en el Women´s Forum, la funcionaria afirmó que una cosa es la violencia, el crimen y los homicidios, y otra "muy distinta" son los feminicidios que, dijo, representan un tipo de violencia extrema.

"Los feminicidios se dan sobre todo en el hogar, con la pareja, con el jefe, pero normalmente es el círculo íntimo, más cercano de la mujer, ahí está presente la violencia", expresó.

Fue un placer estar en el #WomensForum19, platicando con mujeres y hombres sobre la situación que hemos vivido muchas de nosotras en diversos momentos para poder ocupar espacios de responsabilidad y mando.



¡Sigamos adelante y que nadie nos detenga por ser mujeres! ����‍♀️ pic.twitter.com/wGitSjA7vE — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) 31 de mayo de 2019

Esta violencia del feminicidio es obviamente una violencia extrema donde la mujer pierde la vida, pero hay una situación muy delicada.

Sánchez Cordero advirtió que cuando las mujeres tienen una relación con gente violenta entran en una espiral que prácticamente se convierte en crónica de una muerte anunciada.

"Entonces hay que prevenir la situación dentro de, digamos, el estereotipo patriarcal, de sometimiento, de subordinación hacia la mujer y la violencia que sufre psicológica, económica, emocional", dijo.

La Secretaria se pronunció por que los juzgadores no solo apliquen la ley a rajatabla, sino revisen el cada concreto para determinar sus resoluciones desde una perspectiva humana y de género.

"(Como juzgadora) tomé la bandera para evangelizar a los juzgadores y juzgadores del País para que empezaran a ver los casos de forma distinta", apuntó en el Claustro de Sor Juana.

Todos los días tengo que ganarme el lugar”.

Cuestionada sobre su labor al frente de la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero admitió que su cargo representa "todo un reto" en este momento.

Subrayó que todos los días tiene que demostrarse a sí misma y a los demás que una mujer puede con esa responsabilidad.

"Yo tengo que demostrarme a mí misma y demostrarle a los demás, y demostrarle al Gabinete, y demostrarle a los Secretarios, y demostrarle al País, que una mujer puede llegar y puede hacerlo tan bien o mejor", expuso.

En México 9 mujeres son asesinadas al día. Es urgente atender este fenómeno.



La implementación de #SpotlightMx en Ecatepec, Naucalpan, Chihuahua, Cd. Juárez y Chilpancingo beneficiará a 2.3 millones mujeres y de manera indirecta a 5 millones de personas. https://t.co/PNTyMSWPlx — Gobierno de México (@GobiernoMX) 29 de mayo de 2019

"Aun cuando estoy en donde estoy, todos los días tengo que ganarme el lugar, tengo que ganarme el espacio, todos los días, no hay día que no luche por mi centímetro del espacio, no hay día".