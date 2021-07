"No se hagan daño", pide AMLO a criminales de Aguililla, Michoacán

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los integrantes del crimen organizado en Aguililla, Michoacán, "que no se hagan daño", reiterando que nada se resuelve con enfrentamientos y violencia, sino que se debe buscar el diálogo.

En la Mañanera, AMLO llamó a la población de Aguililla a que "no se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses", pues no se trata de "la lucha de bandas".

"En eso no debe estar la gente, no debe estar el pueblo y siempre hay salida, siempre se está logrando una convivencia y que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable", señaló.

Tras pedirle a los grupos criminales que no se dañen, el mandatario explicó que no solamente le hacen daño a la población con sus enfrentamientos, sino entre ellos mismos, por lo que pidió un alto a la violencia.

Y que no se hagan daño, y no es nada más daño a la población civil, el daño también entre los integrantes de la bandas, no queremos nosotros que nadie sufra, no se resuelve nada con eso, con los enfrentamientos, con la confrontación", afirmó en conferencia.