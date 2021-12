¡No se hagan ilusiones! AMLO reafirma que el litio se queda en México

México.- “De modo que con lo del litio no se hagan ilusiones, va a quedar en México”, reafirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su objetivo de nacionalizar el litio, sin importar que voten los legisladores con la reforma eléctrica.

En la conferencia Mañanera de este 21 de diciembre del 2021, el presidente mexicano también conocido como AMLO, afirmó que el litio quedará para México, no se va a privatizar como ocurría en gobiernos anteriores.

El presidente López Obrador aseveró que se analiza la creación de una empresa paraestatal para que se responsabilice sobre el manejo del litio en México, de forma que aún no se sabe si la Secretaría de Energía se hará cargo de la administración de dicho mineral.

“Lo estamos analizando, ya ha quedado claro que no queremos que el litio se privatice, tiene que quedar como un mineral de la nación. No habrá concesiones de explotación, lo va a manejar el Estado mexicano, nada más que vamos a ver qué instituciones”, reafirmó AMLO sobre el litio.

Cabe señalar que desde hace meses el presidente Andrés Manuel López Obrador había informado que en la reforma eléctrica que se encuentra analizando el Poder Legislativo, viene un apartado donde se decreta la nacionalización del litio, por ser un mineral estratégico para el desarrollo del país.

"Se tiene que estudiar, de lo que no hay duda es que se trata de un material estratégico para el mundo. Por eso en la iniciativa de reforma va a lo del litio. Si los legisladores deciden actuar en contra de esta iniciativa, no voy a decir que es antipatriota, pero si ir contra el interés nacional. En lo del litio tenemos un plan B. Entonces que no se hagan ilusiones", expresó AMLO sobre la nacionalización del litio.

En ese sentido es importante destacar que AMLO ha acusado a gobiernos previos y a sus opositores de servir al extranjero antes que a los mexicanos, y por ello, preferirían otorgar concesiones para empresas de otros países llegaran para explotar el litio, no obstante, él no permitirá que esto ocurra y dejará un candado sobre el mineral.