AMLO confirma que no asistirá a Cumbre de las Américas porque no se invita a todos los países

Ciudad de México.- El presidente AMLO confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, debido a que Estados Unidos no invitó a todos los países que conforman el contiene, violando la soberanía de las naciones.

Durante La Mañanera de este lunes 6 de junio, Andrés Manuel López Obrador informó que pese a su ausencia en la Cumbre que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, California, el Gobierno de México será representado en la reunión por el canciller Marcelo Ebrard.

“A cerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación, en la del gobierno, Marcelo Ebrard, y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo que en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos.

El presidente de México insistió que no puede haber una Cumbre de las Américas si no se incluye a todos los países, indicando que esto responde a una política que se ha mantenido por siglos donde se excluye.

“No puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”

El mandatario federal señaló que tiene "muy buena relación con el presidente Joe Biden, es un hombre bueno", pero que en este caso de la Cubre de las Américas, está presionado.

"Siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del partido Republicano y también del partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida, Estados Unidos. Que son una comunidad que tiene mucha influencia, pero que desde mi punto de vista, están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba", comentó López Obrador.

Reunión con Biden en julio

Agregó que en el mes de Julio planea reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En esta reunión, que depende aún de la agenda del líder estadounidense, el presidente López Obrador dijo que tratará el tema de la integración de las Américas.

Plantea que en este continente pueda existir un modelo como el de la Unión Europea, y "eso implicará cambios en la política, eliminando los bloqueos y el injerencismo y optar por la fraternidad entre los pueblos".