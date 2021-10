¡No se le olvida! Recuerda AMLO su promesa de internet en todo México

Guerrero.- Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó su promesa de dotar de internet a todo el México durante el inicio de su gira por el estado de Guerrero. Sin embargo, explicó que ampliar la cobertura a cada rincón del país no es tarea fácil.

“Parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero no, nada más que es importantísimo, porque cuando tengamos internet en todo el territorio, se va a consolidar la transformación de México", aseguró

El mandatario explicó Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del país, que se buscará ampliar la cobertura de internet mediante la instalación de fibra óptica y transmisores especiales en escuelas y postes de luz.

"Pero no está fácil, no es, a ver, hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el departamento de Estado de Estados Unidos, una gran empresa, y a ver les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio, y que, de esa manera, tengamos el internet. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el internet", señaló.

El presidente López Obrador sostuvo que la falta de cumplimiento en la promesa sobre el internet es por problemas tecnológicos y no cuestiones de presupuesto.

No obstante, aseguró en compañía de la gobernadora Evelyn Salgado que se reforzarán los programas del Bienestar en la Montaña de Guerrero, para subsanar las carencias en la región.

"Vamos a invertir más en la Montaña, y ya tenemos establecido el mecanismo de cómo dar respuestas a las necesidades, a las peticiones, a las demandas del pueblo", detalló López Obrador.

"Tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra montaña, ustedes lo han visto, tenemos un compromiso y una deuda histórica con nuestros pueblos originarios", añadió

Cabe mencionar que presidente de México y la Gobernadora de Guerrero no enunciaron discurso sobre la venta de niñas por cuestiones de usos y costumbres de la región.