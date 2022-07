"No se oculta absolutamente nada": AMLO urge a restablecer Compranet tras 11 días caído

"Entonces vamos a informar, pero sí fue un problema técnico, no se oculta absolutamente nada , además qué caso tendría tirar una página si luego se tiene que volver a establecer y cuántos críticos tenemos conservadores técnicos en manejo de la computación del internet de todo", aseveró AMLO .

El presidente de México insistió en que " no se oculta absolutamente nada " con la inhabilitación del portal del gobierno, por lo que aseguró que pronto sería rehabilitado.

"Ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos diera una explicación. Han tenido un problema técnico y ya le urgí que se resuelva porque ya nuestros adversarios están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son ", comentó AMLO.

En La Mañanera del 26 de julio de 2022, AMLO comentó que los adversarios están "imaginando cosas que no son" con la caída del portal Compranet, por lo que le pidió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, resolver el problema .

Raúl Durán Periodista

