"No se podía detener a AMLO": Lilly Téllez intenta justificar su ausencia en votación sobre Tren Maya

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, intentó justificar su ausencia en la votación para una comparecencia sobre el Tren Maya en el Senado de la República, que le valió intensas críticas por ser del bloque opositor, a lo que ella aseguró que "no se podía detener a AMLO" y tiene problemas de salud que le impidieron asistir.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez respondió a quienes la cuestionaron por su ausencia en la votación realizada el miércoles 30 de marzo en el Senado para llamar a comparecer a los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat para explicar los motivos del cambio de ruta en el Tren Maya, la tala masiva de árboles y el estatuto de los permisos.

Ante las críticas, la senadora recién afiliada al PAN aseguró que la falta de su voto no provocaría la destrucción de la selva, pues no era posible detener al presidente Andrés Manuel López Obrador aunque el resultado de la votación fuera distinto, ya que la votación era un exhorto para que Fonatur realizara una consulta sobre el Tren Maya a pueblos indígenas en Quintana Roo.

"La selva NO se va a destruir por falta de mi voto. Ya van los militares a Yucatán, contra todo. Lo de hoy fue para que se considere urgente un EXHORTO a Fonatur para que haga una consulta a pueblos indígenas. Aunque se hubiera ganado la votación, no se podía detener a AMLO", dijo Lilly Téllez sobre su ausencia en el Senado.

La legisladora de Sonora resaltó que un punto de acuerdo no evitaría la destrucción de la selva "por órdenes de AMLO", por lo que se comprometió a impulsar acciones para llamar a los responsables del Tren Maya a rendir cuentas apenas pueda regresar al Senado.

"Desafortunadamente, un punto de acuerdo en el senado no evitará que se destruya la selva, por órdenes de AMLO (...) Me comprometo a que, en cuanto me sea posible regresar al Senado, establezcamos desde la bancada de Acción Nacional los instrumentos jurídicos para llamar a cuentas a los responsables del Tren Maya y hacer lo que esté en nuestras facultades para salvar a la selva", añadió.

En otro tuit, Téllez reveló que el motivo de su ausencia en el Senado tiene que ver con problemas de salud, pues tiene "siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares", lo que le impidió participar en la votación.

Imagen: Captura de Twitter

"No estamos en contra del Tren Maya": Xóchitl Gálvez

Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, quien propuso el punto de acuerdo que se votó en el Senado, explicó que no está contra el Tren Maya, al tiempo que defendió la necesidad de llamar a comparecer a las autoridades relacionadas con la construcción para evitar daños al medio ambiente.

A través de Twitter, la legisladora del PAN lamentó que "no hay peor sordo que quien no quiere escuchar", en alusión al resultado de la votación en el Senado, y advirtió sobre los daños que provocará el cambio de trazo del tramo 5 del Tren Maya.

"No hay peor sordo que quien no quiere escuchar. El cambio de trazo del #Tramo5 del #TrenMaya hará un daño irreparable para flora, fauna y comunidades en la península de Yucatán. ¿De qué sirve tener desarrollos turísticos si van a acabar con las bellezas naturales?", cuestionó.

Desde la tribuna, Xóchitl Gálvez subrayó que el problema reside en el cambio del trazo del tramo 5 del Tren Maya, que implica la tala de más de 8 millones de árboles, por lo que cuestionó a los senadores por qué oponerse a que se realice un estudio de impacto ambiental y las autoridades sean llamadas a comparecer.

"No estamos en contra del Tren Maya, eso es importante que lo entiendan, el tramo 5 iba a ir sobre la carretera existente, esa zona ya estaba impactada, no había mayor problema, el problema es que están cambiando el trazo y eso implica tirar 8 y medio millones de árboles, por favor, abran los ojos", manifestó.

"Por eso es muy importante un estudio de impacto ambiental, yo aquí no me he opuesto al Tren Maya, lo que estoy exigiendo es que se hagan los estudios sinérgicos del Tren Maya, ¿es mucho pedir? ¿por qué estar en contra de que venga la titular del medio ambiente a explicarnos el proyecto?", declaró la panista en el Senado.