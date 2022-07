No se puede cancelar: Jorge Alcocer descarta eliminar servicio social a médicos en zonas rurales

Ciudad de México.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, descartó que se vaya a eliminar el servicio social a estudiantes de medicina en zonas rurales donde corren riesgo, ante el planteamiento por el asesinato de un joven en Durango.

En La Mañanera de este 19 de julio, el doctor Jorge Alcocer la mentó el asesinato de Eric Andrade, joven que ofrecía su servicio social en una comunidad de Durango, indicando que es un hecho que no debe repetirse.

Sin embargo, el funcionario federal indicó que el servicio social no puede ser eliminado para los estudiantes de medicina, asegurando que este proceso les ayuda a seguir en su proceso de formación profesional y adquirir los conocimientos necesarios para presentar su examen final.

“Es evento triste, que no debe repetirse, situación lamentable. Un integrante joven, los internos, pasantes o jóvenes que tienen terminar aprendizaje con prácticas y presencia social, no solo centro de salud, sino hospitales. Es una necesidad académica que no se puede cancelar porque el médico está por recibirse, ocupan tiempo para preparar el examen”, declaró desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Además, el titular de Salud detalló que en este caso prevaleció una situación de violencia, ya que, hirieron de bala a un paciente y este entró al lugar donde se encontraba el médico pasante, "ingresó grupo armado para continuar con acción violenta y en ese momento hirieron y falleció pasante".

En este sentido, Alcocer Varela reiteró que la Secretaría de Salud no prevé sea eliminado el servicio social a los estudiantes.

"Esto lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable que se suspenda proceso de formación tan importante que tienen médicos a punto de recibirse", aseveró.