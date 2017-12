No se puede crear candidatos: Mancera sobre Meade y Mikel. Foto: Cortesía gob CDMX

México.- El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, arremetió contra candidatos del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, y a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que no se pueden fabricar candidatos, ni venderlos como la última Coca del desierto.

"Decir que ahora sí soy de la Ciudad de México cuando estuviste en los cargos donde tenías que demostrar que querías a la Ciudad de México, ahora sí, al nopal lo visitan cuando tiene tunas".

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

"Por más que lo quieran forzar, por más que quieran decir que es la última Coca del desierto, pues eso no es así, no se puede fabricar el candidato o candidata, que la gente acepte y que la gente siga, que le cause empatía".

"Quien quiera ser candidato o candidata debe conocer la ciudad, debe de saber a lo que se enfrenta, no es un panorama sencillo".

Mancera Espinosa dijo que la contienda electoral permitirá un gobierno federal que apoye a la ciudad, y que no presuma de proyectos hechos en el Estado de México, como el Tren México-Toluca, que llegará de Zinacantepec a Observatorio.

"Esos anuncios son un descaro, (...). Un ejecutivo federal que le de el trato que merece la ciudad, Chihuahua,Tabasco".

"Si no se hizo en la oportunidad que ya se tuvo en diversas secretarias, difícilmente en una campaña puedas argumentar lo que no hiciste en la práctica".

Durante su reporte matutino, el Jefe de Gobierno informó que hasta el momento, no hay ninguna renuncia de parte de funcionarios de su gobierno.

Mikel renuncia al IMSS y asegura ganar la CDMX

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, anunció que se registrará como precandidato del PRI para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto aceptara su renuncia al IMSS, Arriola dijo que conoce la capital y el reclamo de sus habitantes, por lo que buscará convertirse en el jefe de Gobierno.

"Vamos a ganar la Ciudad de México y la presidencia de la República con Pepe Meade", afirmó Mikel Arriola en su mensaje con el que deja la dirección general del IMSS.

“Ofrezco poner el gobierno al servicio de las personas, vamos por todo al servicio de los ciudadanos”, indicó durante su discurso.

Afirmó que quiere y puede gobernar la capital del país.

El ahora aspirante a candidato del PRI dice que escuchando a todos, “llegando acuerdos y cumpliéndolos” será como gobernará la Ciudad de México.

