No se puede vincular demanda con el crimen: AMLO por asesinato de periodista Lourdes Maldonado

Ciudad de México.- AMLO anticipó no vincular el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, con la demanda laboral que había ganado y que involucraba al exgobernador del estado, Jaime Bonilla.

Durante La Mañanera de este 24 de enero, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue cuestionado sobre el asesinato de Lourdes Maldonado, lamentando el trágico evento y enviando sus condolencias a la familia de la periodista.

“Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera (Lourdes Maldonado), nuestro pésame a los familiares y si duele mucho lo que pasó en Tijuana, desde luego vamos a cabo a llevar toda la investigación”, aseveró el mandatario federal.

Leer más: Sería irresponsable no prever cosas: defiende AMLO testamento político que continúa con la 4T

El presidente Andrés Manuel recordó que Lourdes Maldonado acudió a su conferencia matutina en marzo del 2019, donde expuso su situación laboral con la empresa, pidiendo protección ante posibles ataques al tratarse de un litigio que involucraba al entonces gobernador morenista Jaime Bonilla.

La periodista Lourdes Maldonado fue ayudada por el Gobierno Federal, dando seguimiento a la querella que presentó contra el lugar donde laboraba por falta de pago.

“Ella estuvo aquí a principios del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo conminación con ella porque no era un asunto de amenazas de violencia y se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya su demanda”, mencionó Andrés Manuel.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo pidió no anticiparse al vincular el asesinato de Lourdes Maldonado con la demanda que había ganado en días previos al siniestro, y donde la empresa sería embargada como fallo del litigio.

“Lamentablemente la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia del tipo laboral y ver quiénes son los responsables (…) no se puede así en automático vincular una demanda del tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar, y ver quienes estaban informados, no dejar de considerar lo político”, puntualizó AMLO.

Asesinato de Lourdes Maldonado

La periodista Lourdes Maldonado se convirtió este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, Baja California, y la tercera en todo el país tan solo en enero.

De acuerdo a los primeros informes policiacos, fue después de las 18.40 horas de este domingo cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada Chalco, en un vehículo tipo sedán.

Vecinos de la periodista primero reportaron un estruendo de cohetes, pero al salir encontraron a la comunicadora herida de bala en el asiento del piloto, por lo que pidieron la presencia de las autoridades.

Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.

Leer más: Mariana Rodríguez baila y canta para un indigente

Su ingreso a dicho programa fue por temor a un problema legal que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, de Morena.