No se tiene contemplado sustituir a Cabeza de Vaca: Congreso de Tamaulipas

Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, aseguró que no se tiene contemplado en la agenda estatal nombrar a un mandatario como reemplazo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca tras que se haya girado una orden de aprehensión en su contra.

Señaló, además, que los tres Poderes de la entidad se encuentran muy fuertes en estos momentos, a pesar de la crisis en la que se pueden ver tras los procesos en contra de Cabeza de Vaca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes de la sesión ordinaria del Poder Legislativo del Estado, Peña Flores enfatizó que para los legisladores tamaulipecos quedó muy claro lo que procede con la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien desechó al controversia constitucional que presentaron por el caso del desafuero del mandatario estatal.

Leer más: Existen elementos para comenzar la desaparición de poderes en Tamaulipas: Monreal

En este sentido, indicó que la sentencia del juez confirma la determinación de improcedencia a la homologación votada por los diputados locales como respuesta a la solicitud de la Cámara de Diputados, por lo que sostuvo que el que García Cabeza de Vaca conserve su fuero constituye "la verdad legal".

Para ilustrar la fortaleza de los poderes en la entidad, el panista expuso que fueron puestos en conocimiento del Índice de Paz en México, mismo que demostró que Tamaulipas "sigue avanzando en la generación de paz".

Por su parte, al ser cuestionado sobre la posibilidad de desaparición de poderes en el estado, Gerardo Peña insistió en que no hay lugar para que tal procedimiento suceda, puesto que destacó la solidez de los tres poderes.

Al preguntarle sobre si efectivamente se podría arrestar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca subrayó que, desde su punto de vista, eso no puede ocurrir, ya que en estos momentos el ex alcalde de Reynosa todavía conserva su fuero constitucional.

Leer más: FBI también investiga a esposa, madre, suegro y hermanos de Cabeza de Vaca por lavado de dinero

Por otro lado, aseguró que no sabe en qué lugar se encuentra García Cabeza de Vaca recalcando que únicamente es el líder del Legislativo estatal más no el secretario particular del mandatario, aunque recordó que ayer realizó un recorrido por San Fernando.

Asimismo, dio a conocer que oficialmente no se sabe nada sobre la orden de arresto poniendo en duda si esta en realidad existe, puesto que todo lo que se sabe es lo que se ha dicho y escrito, pero no se ha visto el documento que lo compruebe.