No se tolerará desfalco en GN.- Durazo 

CIUDAD DE MÉXICO.-Si la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encuentra alguna irregularidad en la compra de un software para la entonces Policía Federal, se actuará porque no habrá tolerancia, afirmó el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

"(De encontrarse responsabilidad) no vamos a tolerar absolutamente ninguna irregularidad", informó.



Sin embargo, argumentó, hasta el momento no existe ninguna razón para retirar de su cargo a la comisionada de la Guardia, Patricia Trujillo, porque no se han confirmado algún desfalco.

Alfonso Durazo confirma que sigue en funciones la comisionada de la GN, Patricia Trujillo. | Reforma



Hace unas semanas, la ASF pidió sancionar a la ahora comisionada de la Guardia Nacional por la compra irregular de un software israelí para monitorear redes sociales y de determinar la ubicación de usuarios.



De acuerdo con esa autoridad, la adquisición se realizó cuando Trujillo era jefa de la División Científica de la PF, y se pagaron 500 millones de pesos, cuando soluciones similares valen en el mercado 20 millones de pesos.



"Hay observaciones por la adquisición de un producto de inteligencia, pero en este, como en cualquier otro caso, tenemos el compromiso de aclarar cualquier observación y estamos en ese proceso.



"El hecho de que haya una observación sobre algún servidor o servidora no significa que haya una responsabilidad; sí se tiene la obligación de hacer la aclaración correspondiente y en ese proceso está la doctora Trujillo", indicó.



Insistió en que la ASF está obrando con toda la colaboración de la comisionada para solventar lo más pronto posible la observación.



"Sigue en funciones (Trujillo) no hay ningún motivo, en este momento, para la separación porque no hay absolutamente una responsabilidad y la ASF esta contando con toda la cooperación de la doctora Trujillo", aseguró.