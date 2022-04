No se va a afectar cenotes y ríos submarinos: defiende AMLO tramo 5 del Tren Maya

Quintana Roo.- El presidente AMLO aseguró que ante la construcción del tramo 5 del Tren Maya, no se van a afectar ni los cenotes ni los ríos subterráneos que existen en la zona que conecta a Playa del Carmen con la ciudad de Cancún.

Durante su gira por el estado de Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso para que el Tren Maya, obra emblema del Gobierno Federal en el sureste de México, no afectará la flora y fauna, ante las acusaciones de diferentes famosos e investigadores.

Ante el cuestionamiento de regresar la obra a la zona contigua a la carretera para afectar menos los cenotes y ríos subterráneos, AMLO indicó que el Tren Maya seguirá en la región donde se tiene previsto.

“El tren no va a afectar cenotes, no va a afectar ríos submarinos, eso es una invención (…) y quienes nacieron aquí saben muy bien que donde hay más presencia de cenotes, de ríos submarinos, es la zona más cercana a la costa, entonces lo que hicimos es que el trazo no se fue por la carretera, porque la carretera está más cerca de la costa”, declaró el mandatario.

AMLO aseguró que la vía del Tren Maya será construida terreno adentro, donde el suelo es más firme, puesto que la zona de cenotes se encuentra más cerca e la costa de la Riviera Maya.

El Tren Maya es un proyecto prioritario para López Obrador que, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, plantea construir cerca de 1.554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La obra no ha estado exenta de polémica y ha sido criticada por algunas ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región.

Pese a anunciar una reunión con integrantes de la campaña Sélvame del Tren, Andrés Manuel canceló el encuentro días previos de la fecha establecida, donde se pretendía que él mismo explicara la obra a los que se oponen.