"No se vale decir que es culpa del INE": Lorenzo Córdova responde a AMLO sobre "boicot" en revocación de mandato

"Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubo municipios donde no hubo casillas", acusó AMLO.

Las declaraciones de Córdova se dan luego de que el presidente López Obrador acusó al INE de cometer "trampas o boicot" contra la revocación de mandato, pues afirma que no instalaron todas las casillas que marca la ley, pues la cifra fue de 57 mil casillas ante las 160 mil instaladas en 2019.

"Me da mucho gusto que ( AMLO ) esté contento con los resultados, qué bueno que se sume a esta lógica de celebración", comentó el presidente del INE.

El presidente del INE rechazó que el órgano electoral haya escondido casillas para la consulta de revocación de mandato con el fin de perjudicar el proceso, pues la gente votó donde quiso y hay funcionarios que no sabía dónde estaban ubicadas las escuelas.

"Es falso, si hubo un boicot aquí es de quien no dio el dinero para instalar casillas (...) no se vale decir que es culpa del INE el índice de participación", respondió Córdova a AMLO.

En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova desmintió las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseveró que no es justo culpar al INE por la baja participación ciudadana , pues si hubo un boicot fue por parte de "quien no dio el dinero para instalar casillas", recordando la negativa de la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto solicitado para la revocación de mandato .

Raúl Durán Periodista

