"No se votó por tener Guardia Nacional", critica Tatiana Clouthier 

México.- Tatiana Clouthier, diputada de Morena, criticó duramente la pretensión del Gobierno de crear la Guardia Nacional, con elementos y mando militar, pues afirmó que eso no se ofreció en campaña ni fue por lo que votaron los mexicanos.

"Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario", dijo Clouthier.

"Y me quedo con el último punto: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio", afirmó.

Tatiana Clouthier, diputada federal. | Foto: Noe Mascareño / El Debate

Clouthier criticó el dicho de Durazo, quien aceptó que en campaña prometieron otra cosa, pero que se definieron por una Guardia Nacional con elementos militares pues no sabían de la magnitud de la inseguridad.

"Decía (Durazo) muy claramente 'desechamos la propuesta de campaña, recorrimos el País y dijimos otra cosa y 30 millones nos dieron la confianza porque dijimos otra cosa, y hoy les estamos diciendo que no', entonces yo me pongo ahí y me da nervio y empiezo a preguntarme cuál es la prisa y por qué en la Constitución", dijo la diputada.

�� Al AIRE: Comisión de Puntos Constitucionales recibe al secretario de Seguridad Alfonso Durazo. https://t.co/8L5I1bSvjQ — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 18 de diciembre de 2018

Clouthier criticó la prisa con la que el Gobierno federal busca modificar la Constitución para crear la Guardia Nacional y no retomar ejemplos que han funcionado como funciona la Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León.

Y, por otro lado, nos amenazan con que nos van a quitar a los militares y se vuelve como una parte muy muy preocupante, sostuvo.

Durazo advirtió que, de no probarse al nuevo grupo, el Gobierno regresaría por completo el Ejército a los cuarteles.