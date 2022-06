¡No sea hipócrita! Hijo de Calderón arremete contra AMLO por defender a Jesús Ernesto

México.- Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, se fue contra AMLO, luego de que el actual mandatario defendiera a su hijo menor, Jesús Ernesto, por las críticas a su físico.

En un mensaje emitido a través de redes sociales, Luis Felipe Calderón Zavala pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no ser hipócrita al defender a su hijo, cuando él atacaba a los hijos de otros mandatarios.

Calderón Zavala recordó a AMLO que en el pasado, desde su conferencia matutina, lo calumnió como parte de su plan para intimidar a sus padres, Felipe Calderón y Margarita Zavala.

“Señor presidente: no celebro las burlas hacia su hijo, pero vuelve usted a caer en el cinismo. Parece que se le olvidó que utilizó recursos e instituciones del Estado para calumniarme en cadena nacional, en un pobre intento de intimidación hacia mis padres. ¡No sea hipócrita!”, escribió en Instagram.

Asimismo, Luis Felipe pidió al presidente que, de la misma manera como se solidarizó con su hijo Jesús Ernesto, debería hacer lo propio con los niños con cáncer, acusando a AMLO de dejar a los menores sin sus medicamentos oncológicos.

AMLO defiende a su hijo

El pasado domingo, Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo menor, Jesús Ernesto, luego de que en redes sociales se levantara la polémica por el aspecto físico del hijo que tiene con Beatriz Gutiérrez.

Durante la inauguración de la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, en Guerrero, AMLO subrayó que el pleito es con él, no con su hijo menor, y que hasta en las mafias hay un respeto por la familia.

"Ayer mi pobre hijo, que lo amo, ¿No?, Jesús, está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, cómo es, ahhh, sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia", agregó alzando la voz y visiblemente molesto.

Una parte del público presente en el evento empezó a gritar: "no estás solo, no estás solo".

Ve López Obrador desesperación en la oposición, a quienes atribuyó el ataque al menor de edad al "grado de desesperación".

Te recomendamos leer:

Se lo dejo de tarea a la gente: evita AMLO opinar sobre propuesta del PRI para portación de armas

No sólo cubanos: asegura AMLO que se podrían contratar médicos europeos

Moverán combustible de Dos Bocas en barcos y pipas

"Yo lo entiendo, es su grado de desesperación porque no pueden, y ¿Por qué no pueden? Ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden", enfatizó.

El presidente Andrés Manuel subrayó que cuando se le tiene amor al pueblo y al prójimo, y se gobierna para la gente, sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante.