No sea mentirosa: Salinas Pliego estalla por supuesta foto de anuncio contra INE en Banco Azteca

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó con enojo al difundirse en medios y redes sociales una imagen de un artículo suyo contra el Instituto Nacional Electoral (INE) supuestamente exhibida en una sucursal de Banco Azteca, de su propiedad.

"El INE debe morir y desaparecer", resalta el titular del artículo escrito personalmente por Salinas Pliego, seguido de un texto que dice: "Si queremos construir un país democrático y próspero, debemos comenzar", y que reluce en una supuesta sucursal del banco de Grupo Salinas.

Sin embargo, la noticia no agradó en lo más mínimo al tercer hombre más rico de México, quien reaccionó furibundo a la noticia, arremetiendo contra el medio de comunicación que la compartió e incluso contra una servidora pública de Chihuahua que compartió la imagen.

Ricardo Salinas Pliego respondió a Cecilia Soto, representante del gobierno de Chihuahua, pidiéndole que "no sea mentirosa", a la vez que llamó "portal mugriento" al medio SDP Noticias, pues asegura que la imagen no corresponde a sucursales de Banco Azteca, sino del corporativo de Grupo Salinas, y en su "casa" él hace lo que quiere.

No sea mentirosa @ceciliasotog, esa foto que compartió el portal mugriento de @sdpnoticias no es en todas las sucursales de @BancoAzteca, fue en el corporativo de @gruposalinas, fue hace 15 días y en “mi casa” yo hago lo que me de mi gana hacer y comparto lo que quiera compartir", escribió el dueño de Banco Azteca y Grupo Salinas.