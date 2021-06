"No sea payaso y doble moral": Salinas Pliego a López-Dóriga por criticar cableado en CDMX

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego arremetió contra el comunicador Joaquín López-Dóriga por criticar el cableado en las calles de la Ciudad de México, recordándole que gracias a eso él tiene trabajo, por lo que le pidió que "no sea payaso y doble moral".

La discusión comenzó con una publicación que López-Dóriga compartió en Twitter. "Así la modernidad en la CDMX Colonia Nápoles", decía el mensaje junto a la foto de un poste lleno de cables utilizados para brindar servicios como internet, teléfono y televisión de paga.

La imagen llegó hasta ojos de Salinas Pliego, quien no dudó en criticar al comunicador señalándole que gracias a los servicios que se brindan a través de esos cables él gana dinero.

Ahh pero bien que de los servicios que pasan por esos cables usted gana dinero. Representan miles de servicios digitales en hogares mexicanos. ¿Quiere quitarlos?", cuestionó.

El dueño de Grupo Elektra le planteó al periodista de Radio Fórmula que para quitar los polémicos cables que tanto le desagradan deberían atenderse los siguientes puntos.

En primer lugar, el multimillonario mencionó que es necesario que la acción no afecte a los ciudadanos que reciben servicios a través de dichos cableados.

Ricardo Salinas luego añade que es responsabilidad de la autoridad otorgar el "derecho de vía" a los inversionistas, es decir que provea infraestructura ya sean postes de luz o subterráneos, la cual deberían rentarles.

Sin embargo, el empresario le recordó a López-Dóriga que programas como los que él dirige se transmiten precisamente a través de las plataformas digitales que viajan mediante los cables, por lo que pidió que "no sea doble moral".

No sea payaso y doble moral. No le gustan pero le dan de comer", le dijo el empresario al periodista.

Pero la respuesta no quedó ahí, pues el propietario de Banco Azteca añadió con ironía que el Estado debe planear algo distinto para que "se vea bonito" y "le guste" a López-Dóriga, a quien llamó "experto urbanista".

Y para cerciorarse de que sus mensajes llegaran hasta ojos del comunicador, Salinas Pliego lo etiquetó y aseveró que "a veces hablar a lo pendejo es bien fácil".

"Se me pasó etiquetar al señor @lopezdoriga nuevo urbanista de #CDMX. Creo que no investigó bien y a veces hablar a lo pendejo es bien fácil, pero estoy seguro que el señor no trabaja así y que se dejó llevar por la foto si pensar que sin esos cables, no estaría tuiteando", concluyó el magnate.

El comunicador no se quedó de brazos cruzados y no tardó en responder al empresario, insinuando que su molestia se debe a que él es uno de los responsables de la contaminación visual generada por el cableado con las instalaciones de su compañía de internet, Totalplay.

"Así la 'modernidad de la Nápoles'. Poniéndose el saco y revelando la autoría del paisaje. Saludos sin decir pendejadas que menciona. Saludos @RicardoBSalinas", respondió.

Salinas Pliego le respondió pidiéndole nuevamente que "no sea payaso", pues es el gobierno quien crea y desarrolla esas vías, por lo que lo invitó a invertir para "desarrollar una que le guste", a lo que López-Dóriga dijo que quien debería invertir es él, empresario.

"O sea, @RicardoBSalinas ¿vamos a hacer un caso por la contaminación visual de la #CDMX ? Invierta usted que es el empresario. Los payasos, que menciona, hacen payasadas. Y son muy respetables. Saludos y hasta aquí llego. Muchas s domingo. Que la pase bien".

Y no contento con la respuesta, Ricardo Salinas Pliego, que no destaca precisamente por su ortografía, se burló de la errata del periodista. "'Muchas s domingo' mi comunicador profesional (clarito le dije que cuidara sus tweets), usted tiene SOLO 1 cosa por hacer bien, comunicar, y mire nada más".