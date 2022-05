"No sean un narcogobierno": Kenia López pelea con Citlalli Hernández por elecciones en Tamaulipas

México.- La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, tuvo una fuerte pelea con Citlalli Hernández, senadora de Morena, por las elecciones en Tamaulipas y los presuntos vínculos del crimen organizado con ambos bandos políticos.

Fue en Twitter donde Kenia López y Citlalli Hernández protagonizaron la discusión con acusaciones mutuas por narcotráfico en políticos del PAN y Morena, a pocos días de las elecciones de 2022.

En primer lugar, la morenista le pidió a Kenia López y los panistas que "no sean cínicos" por denunciar ante la OEA al presidente AMLO por intromisión en las elecciones de Tamaulipas, además de acusar a Morena de nexos con cárteles del "huachicol".

Al respecto, Citlalli Hernández cuestionó a los panistas si no les da vergüenza hacer esos señalamientos mientras Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, tiene acusaciones por narcotráfico y corrupción.

"Senadora Kenia López, ¿no les da vergüenza decir esas mentiras cuando el gobernador Cabeza de Vaca tiene procesos penales abiertos relacionados con narcotráfico y corrupción? ¡No sean cínicos! Dejen de actuar con violencia, el pueblo quiere elecciones libres y pacíficas", le dijo la senadora de Morena a la panista.

Kenia López y Citlalli Hernándes intercambiaron acusaciones mutuas de cara a las elecciones en Tamaulipas. Imagen: Twitter

En respuesta, López Rabadán reviró contra Hernández tachando de "narcogobierno" al la administración de AMLO, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta de Morena por presuntamente recibir 21 millones de dólares del crimen organizado.

La senadora del PAN acusó que los morenistas buscan ganar la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones de 2022 con el fin de "seguir ayudando" a los narcotraficantes y mantener el trasiego de drogas a Estados Unidos, por lo que aseguró el candidato panista César "Truko" Verástegui ganará los comicios.

"¡Ustedes no sean un #NarcoGobierno! No han dicho nada de los 21 millones de dólares que les dió la delincuencia organizada. Quieren a Tamaulipas para tener el trasiego a USA y así seguir ayudando a los narcos. Pero no sucederá. Vamos a ganar y "Truko" Verástegui será GOBERNADOR!", respondió Kenia López a Citlalli Hernández.

En su denuncia presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, la senadora de PAN acusó la intervención del crimen organizado en las elecciones en Tamaulipas y acusó al presidente López Obrador de intervenir en las elecciones de los seis estados que se disputan las gubernaturas.

"Lamentablemente estamos viviendo una militarización del país y de las próximas elecciones. Es necesario que el presidente de la República saque las manos de los procesos electorales de los seis estados que hoy están en una contienda política", declaró Kenia López en un video compartido en Twitter.